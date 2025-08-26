Formula 1
F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Olanda. Quando Zandvoort era “una roccaforte rossa”
Le ferie agostane sono alle spalle e la Formula1 si appresta a tornare in pista. Domenica 31 agosto 2025 assisteremo alla 35ma edizione iridata del Gran Premio d’Olanda, gara che ha avuto due vite separate da oltre tre decenni. La prima si è sviluppata dal 1952 al 1985. La seconda è cominciata nel 2021 e perdura tutt’oggi.
La Ferrari ha avuto un ottimo rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte. Tuttavia, ognuna di esse è arrivata nell’esistenza precedente a quella attuale. Nell’epoca contemporanea, il Cavallino Rampante non è ancora riuscito a primeggiare. Anzi, fatica a salire sul podio di Zandvoort.
I successi, un tempo ricorrenti, sono stati ottenuti con sei piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate quattro doppiette e finanche una tripletta, datata 1952. Peraltro, in quell’occasione, l’intero podio fu composto da Ferrari pilotate da italiani. Altri tempi, davvero!
FERRARI – I PRECEDENTI
IN OLANDA (34 GP)
8 VITTORIE
2 Alberto Ascari (1952, 1953)
2 Niki Lauda (1974, 1977)
1 Wolfgang Von Trips (1961)
1 Jacky Ickx (1971)
1 Didier Pironi (1982)
1 René Arnoux (1983)
7 POLE POSITION
2 Alberto Ascari (1952, 1953)
2 Niki Lauda (1974, 1975)
1 Phil Hill (1961)
1 Chris Amon (1968)
1 Jacky Ickx (1971)
10 GIRI VELOCI
2 Jacky Ickx (1970, 1971)
2 Niki Lauda (1975, 1977)
2 René Arnoux (1983, 1984)
1 Alberto Ascari (1952)
1 Luigi Villoresi (1953)
1 Clay Regazzoni (1976)
1 Gilles Villeneuve (1979)
26 PODI
1952 A. Ascari (1°), N. Farina (2°), L. Villoresi (3°)
1953 Alberto Ascari (1°), Nino Farina (2°)
1961 Wolfgang Von Trips (1°), Phil Hill (2°)
1962 Phil Hill (3°)
1963 John Surtees (3°)
1964 John Surtees (2°)
1969 Chris Amon (3°)
1970 Jacky Ickx (3°)
1971 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (3°)
1974 Niki Lauda (1°), Clay Regazzoni (2°)
1975 Niki Lauda (2°), Clay Regazzoni (3°)
1976 Clay Regazzoni (2°)
1977 Niki Lauda (1°)
1979 Jody Scheckter (2°)
1982 Didier Pironi (1°)
1983 René Arnoux (1°), Patrick Tambay (2°)
2022 Charles Leclerc (3°)
2024 Charles Leclerc (3°)
PILOTI FERRARI 2025
I PRECEDENTI A ZANDVOORT
CHARLES LECLERC
2021 (FERRARI) – 5°
2022 (FERRARI) – 3°
2023 (FERRARI) – Ritirato
2024 (FERRARI) – 3°
LEWIS HAMILTON
2021 (MERCEDES) – 2° {Gpv}
2022 (MERCEDES) – 4°
2023 (MERCEDES) – 6°
2024 (MERCEDES) – 8°