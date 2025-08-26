F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Olanda. Quando Zandvoort era “una roccaforte rossa”

Le ferie agostane sono alle spalle e la Formula1 si appresta a tornare in pista. Domenica 31 agosto 2025 assisteremo alla 35ma edizione iridata del Gran Premio d’Olanda, gara che ha avuto due vite separate da oltre tre decenni. La prima si è sviluppata dal 1952 al 1985. La seconda è cominciata nel 2021 e perdura tutt’oggi.

La Ferrari ha avuto un ottimo rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte. Tuttavia, ognuna di esse è arrivata nell’esistenza precedente a quella attuale. Nell’epoca contemporanea, il Cavallino Rampante non è ancora riuscito a primeggiare. Anzi, fatica a salire sul podio di Zandvoort.

I successi, un tempo ricorrenti, sono stati ottenuti con sei piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate quattro doppiette e finanche una tripletta, datata 1952. Peraltro, in quell’occasione, l’intero podio fu composto da Ferrari pilotate da italiani. Altri tempi, davvero!

FERRARI – I PRECEDENTI

IN OLANDA (34 GP)

8 VITTORIE

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Niki Lauda (1974, 1977)

1 Wolfgang Von Trips (1961)

1 Jacky Ickx (1971)

1 Didier Pironi (1982)

1 René Arnoux (1983)

7 POLE POSITION

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Niki Lauda (1974, 1975)

1 Phil Hill (1961)

1 Chris Amon (1968)

1 Jacky Ickx (1971)

10 GIRI VELOCI

2 Jacky Ickx (1970, 1971)

2 Niki Lauda (1975, 1977)

2 René Arnoux (1983, 1984)

1 Alberto Ascari (1952)

1 Luigi Villoresi (1953)

1 Clay Regazzoni (1976)

1 Gilles Villeneuve (1979)

26 PODI

1952 A. Ascari (1°), N. Farina (2°), L. Villoresi (3°)

1953 Alberto Ascari (1°), Nino Farina (2°)

1961 Wolfgang Von Trips (1°), Phil Hill (2°)

1962 Phil Hill (3°)

1963 John Surtees (3°)

1964 John Surtees (2°)

1969 Chris Amon (3°)

1970 Jacky Ickx (3°)

1971 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (3°)

1974 Niki Lauda (1°), Clay Regazzoni (2°)

1975 Niki Lauda (2°), Clay Regazzoni (3°)

1976 Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (1°)

1979 Jody Scheckter (2°)

1982 Didier Pironi (1°)

1983 René Arnoux (1°), Patrick Tambay (2°)

2022 Charles Leclerc (3°)

2024 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A ZANDVOORT

CHARLES LECLERC

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – Ritirato

2024 (FERRARI) – 3°

LEWIS HAMILTON

2021 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2022 (MERCEDES) – 4°

2023 (MERCEDES) – 6°

2024 (MERCEDES) – 8°