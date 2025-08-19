F1, Helmut Marko: “Verstappen ha fatto bene a rimanere in Red Bull, ma se nel 2026 non saremo competitivi…”

Dopo quattro titoli piloti consecutivi, la Red Bull sta facendo i conti con una crisi che ha provocato il licenziamento dello storico CEO e team principal Christian Horner per cercare di dare una scossa in vista della rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore nel 2026. Il Drink Team sembra essere riuscito perlomeno a centrare l’obiettivo di non far scappare via Max Verstappen in vista della prossima stagione, ma l’addio del fuoriclasse neerlandese forse è solo rimandato.

“Dalle sue dichiarazioni era chiaro che volesse rimanere, e questo ha senso, anche se la clausola di uscita è diventata perseguibile. Nessuno sa come sarà la situazione nel 2026. Per quanto riguarda i motori, la Mercedes si dichiara leader, ma non ci sono prove a riguardo“, dichiara il super consigliere Red Bull Helmut Marko nel podcast F1-Insider.

Marko ha poi aggiunto, a proposito dei possibili valori in campo nel 2026: “Per quanto riguarda il telaio, non si sa se qualcuno riuscirà a fare il colpaccio. Quindi c’è molta incertezza e, puramente dal suo punto di vista, ha molto più senso rimanere e guardare a tutto questo. Se poi non saremo competitivi l’anno prossimo, allora potrà riconsiderare la sua decisione“.

Sull’importanza di Verstappen all’interno della squadra: “Max è una parte molto importante del nostro team. Ha ottenuto i suoi successi con la Red Bull. Nella sua carriera in Formula 1 ha sempre e solo guidato vetture Red Bull, e al di là del suo potenziale è semplicemente un membro della famiglia molto importante per noi“.