F1, GP Olanda 2025. Piastri e Norris sul filo del rasoio, Verstappen per l’onore e la Ferrari cerca il rilancio

La F1 riparte dopo la lunga pausa estiva. L’ultimo weekend di agosto sarà dedicato al Gran Premio d’Olanda, al quale per la prima volta il beniamino di casa Max Verstappen arriva senza essere in lotta per il Mondiale. Il vincitore degli ultimi quattro titoli iridati è de facto già stato detronizzato dalla prepotente crescita della McLaren. Resta solo da capire chi sarà il suo successore.

Due i pretendenti alla corona, Oscar Piastri e Lando Norris. L’australiano e il britannico sono separati da soli 9 punti in classifica generale. Sostanzialmente, sono alla pari. Con dieci GP ancora da disputare, tre dei quali arricchiti da una Sprint, sul piatto ci sono ancora 274 punti potenziali. Alla luce dell’equilibrio fra i due piloti di Woking, è evidente come uno “zero” potrebbe modificare il destino in un senso o nell’altro.

Piastri è ancora avanti, ma Norris ha vinto tre delle ultime quattro gare. A volte con un po’ di fortuna, ma le ha vinte. L’incertezza è massima e l’Olanda rappresenterà una nuova tappa di una sfida sinora cavalleresca, ma nella quale le polveri sono scoperte, al di fuori della Santa Barbara, e basta una scintilla per far detonare la potenziale Papaya War.

Il braccio di ferro per il Mondiale piloti è, ovviamente, il tema forte del Gran Premio d’Olanda. Per il resto, Max Verstappen proverà a togliersi una soddisfazione a domicilio, non gli resta molto altro da fare. Però tutto dipenderà dalla competitività della Red Bull sui curvoni di Zandvoort.

Discorso simile per la Ferrari, che spera di uscire dalla pausa estiva in maniera migliore rispetto a come c’è entrata, ovverosia con la grande delusione del GP d’Ungheria, caratterizzato dal misterioso inconveniente alla SF-25 di Charles Leclerc e alla crisi di fiducia di Lewis Hamilton.

In realtà, per la Scuderia di Maranello, l’Olanda sarà una prova generale in vista degli appuntamenti settembrini, quelli sì davvero importanti. Monza sarà la gara di casa, Baku e Singapore potrebbero essere terreno fertile per un acuto. Ricominciare in maniera incoraggiante può essere un buon viatico nell’ottica del morale. Di più, non si può pretendere.