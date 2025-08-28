F1, GP Olanda 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Si torna in azione! Dopo la pausa estiva, infatti, riparte ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort andrà in scena il weekend del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento della stagione. Vedremo, quindi, quale team sarà in grado di togliersi di dosso più velocemente possibile la ruggine, dopo 3 settimane di stop forzato.

Cosa dovremo aspettarci dal weekend olandese? Ovviamente proseguirà il duello tra Oscar Piastri e Lando Norris, con una McLaren che sta letteralmente dominando la stagione, dimostrando superiorità quasi in ogni weekend. Non a caso l’oceanico guida al momento la classifica overall con 284 punti, nove in più rispetto al britannico, secondo a quota 275. Il detentore del titolo, attualmente terzo, è invece fermo a 187.

In casa Ferrari, invece, sarà fondamentale dimenticare il passo falso di Budapest. Il Gran Premio di Ungheria, che aveva chiuso la prima parte di campionato, infatti, aveva visto una splendida pole position di Charles Leclerc, prima di una gara che aveva visto il crollo di prestazioni del monegasco e un Lewis Hamilton che aveva vissuto uno dei fine settimana più complicati della sua carriera.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Olanda sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili qualifiche (18.30) e gara (18.00) in differita. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW, con tv8.it che trasmetterà qualifiche e gara in differita. Su OA Sport, come sempre, saranno disponibili le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2025

VENERDÌ 29 AGOSTO

Ore 12:30-13:30, Prove libere 1

Ore 16:00-17:00, Prove libere 2

SABATO 30 AGOSTO

Ore 11:30-12:30, Prove libere 3

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

DOMENICA 31 AGOSTO

Ore 15:00, Gran Premio d’Olanda

