F1, GP Olanda 2025: numeri, statistiche, curiosità. Verstappen punta al record assoluto di Clark

Il quindicesimo dei ventiquattro appuntamenti del Mondiale 2025 di Formula Uno si disputerà nel fine settimana del 29-31 agosto a Zandvoort, dove andrà in scena il Gran Premio d’Olanda, ormai assurto al ruolo di “ripresa delle operazioni” dopo la lunga pausa estiva.

Sarà la quinta edizione della “seconda vita” dell’evento. Le prime trenta si sono dipanate fra il 1952 e il 1985, quando i Paesi Bassi erano presenza fissa in calendario. A metà anni ’80 il GP è però letteralmente defunto, a causa del disinteresse degli spettatori e degli sponsor locali.

Cionondimeno, la comparsa di Max Verstappen sul palcoscenico del Circus ha fatto nascere anche in Olanda un’inedita passione per la F1. Il Gran Premio è pertanto risorto, tramutandosi in una sorta di festa nazionale. Il pubblico è numerosissimo e accorre in massa sulle tribune dell’autodromo edificato sulle coste del Mare del Nord.

I NUMERI DEL GP D’OLANDA

Pilota con più vittorie: Jim CLARK (4)

Lo scozzese ha trionfato nel 1963, 1964, 1965 e 1967.

Piloti con più pole position:

René ARNOUX (3) e Max VERSTAPPEN (3)

Il francese è risultato il più rapido in qualifica nel 1979, 1980, 1982.

L’olandese ci è invece riuscito nel 2021, 2022, 2023.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Zandvoort.

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

In precedenza, solo Jim Clark aveva vinto tre volte consecutivamente (1963, 1964, 1965).

Piloti in attività con almeno una pole position a Zandvoort.

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

Il padrone di casa è peraltro l’unico ad aver realizzato un filotto di tre pole consecutive in tutta la storia della corsa.

Piloti in attività già saliti sul podio di Zandvoort.

4 (3-1-0) – VERSTAPPEN Max {2021, 2022, 2023, 2024}

2 (0-0-2) – LECLERC Charles{2022, 2024}

1 (1-0-0) – NORRIS Lando {2024}

1 (0-1-0) – HAMILTON Lewis {2021}

1 (0-1-0) – RUSSELL George {2022}

1 (0-1-0) – ALONSO Fernando {2023}

1 (0-0-1) – GASLY Pierre {2023}

Team con più vittorie: FERRARI (8)

La Scuderia di Maranello si è imposta con con Alberto Ascari (1952, 1953), Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Niki Lauda (1974, 1977), Didier Pironi (1982), René Arnoux (1983)

Team con più pole position: LOTUS (8)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Stirling Moss (1960), Jim Clark (1963), Graham Hill (1967), Jochen Rindt (1969, 1970), Ronnie Peterson (1973), Mario Andretti (1977, 1978).

Team in griglia con vittorie a Zandvoort.

8 – Ferrari

4 – McLaren

3 – Red Bull

1 – Mercedes

1 – Williams

Team in griglia con pole position a Zandvoort.

7 – Ferrari

3 – Red Bull

2 – McLaren

1 – Mercedes

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Nei 34 GP d’Olanda disputati nella storia…

– In 16 occasioni (47,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 26 occasioni (76,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Cionondimeno, nell’epoca corrente, le quattro edizioni hanno sempre visto vincere l’uomo partito davanti a tutti!

– I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla 10ma casella.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BRABHAM Jack

Cooper (1960); Brabham (1966)

HUNT James

Hesketh (1975); McLaren (1976)

PROST Alain

Renault (1981); McLaren (1984)

LAUDA Niki

Ferrari (1974, 1977); McLaren (1985)