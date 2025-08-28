F1, GP Olanda 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

La quindicesima tappa del Mondiale di F1 2025 è costituita dal Gran Premio di Olanda, che si disputerà nel weekend del 29-31 agosto. L’evento rappresenta la ripresa dell’attività dopo l’obbligatoria pausa estiva e segna, idealmente, l’inizio della seconda metà di stagione (nella quale si è invece già entrati sul piano aritmetico, ovvero conteggiando gli appuntamenti in calendario).

Il palcoscenico sarà la pista di Zandvoort, edificata letteralmente sulla costa del Mare del Nord. L’autodromo è stato inaugurato nel 1948, ma la sua conformazione attuale è profondamente diversa da quella originaria. Oltre all’amputazione di tutto il tratto orientale della pista, alcune curve sono state rialzate (dotate di banking) per ragioni di sicurezza, consentendo la rinascita del GP – apparentemente defunto nel 1985 – a partire dal 2021.

Nel 2024, Lando Norris dominò in lungo e in largo, precedendo l’idolo locale Max Verstappen, impostosi in tutte e tre le edizioni corse dal 2021 al 2023. Dodici mesi orsono, il gradino più basso del podio fu appannaggio della Ferrari di Charles Leclerc, con l’altra Rossa di Carlos Sainz ad attestarsi al quinto posto. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Olanda in TV.

GP OLANDA F1 – GUIDA TV8

Sabato 30 agosto

Ore 18.30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 31 agosto

Ore 18.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP OLANDA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Olanda.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Zandvoort. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento neerlandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Olanda, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP OLANDA F1 2025

VENERDI’ 29 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30 F1, Prove Libere 1

Ore 16:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 30 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30 F1, Prove Libere 3

Ore 15:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 31 AGOSTO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00 F1, Gara