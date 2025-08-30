F1, GP Olanda 2025. Aston Martin sorpresa del weekend? Ferrari in disarmo, mentre Piastri e Norris affilano le unghie

La giornata di sabato 30 agosto sarà dedicata alle qualifiche del Gran Premio d’Olanda di F1, appuntamento che segna la ripresa del Mondiale dopo la lunga pausa estiva. Si ricomincia nel segno della McLaren, ormai già certa di conquistare il titolo costruttori, ma obbligata a gestire il duello interno per il titolo piloti fra Oscar Piastri e Lando Norris.

Venerdì, il britannico ha fatto meglio dell’australiano, capace però di avvicinarsi al compagno-rivale con il proseguo della giornata. Regna l’incertezza all’interno della certezza color papaya, alle cui spalle si è proposta una cromia inattesa. Quella verde dell’Aston Martin. Le monoposto di Silverstone sono apparse particolarmente a proprio agio sull’anomalo lay-out di Zandvoort e si propongono come sorpresa del weekend. Bisognerà però confermare oggi quanto di buono mostrato ieri, quando non contava nulla.

Viceversa, la Ferrari non sembra in gran forma. Le SF-25 hanno fornito la sensazione di essere imbizzarrite, di rifiutare il tracciato olandese, attestandosi ieri addirittura quale quinta forza in campo (oltre alla McLaren, si è visto più potenziale in Aston Martin, Red Bull e Mercedes). Quantomeno, Lewis Hamilton è stato più incisivo di Charles Leclerc. Un buon segno dopo le inquietanti dichiarazioni ungheresi. Non è certo sufficiente per essere rinfrancati, ma si cerca un minimo raggio di Sole in un panorama altrimenti uggioso.

A proposito di meteo, ieri era attesa la pioggia e invece il cielo s’è fatto azzurro. L’imprevedibilità di queste zone è proverbiale. Vedremo se si paleserà l’acqua e se potrà rimescolare le carte, per il resto identiche alle abitudini. Quelle migliori sono sempre nelle mani della McLaren, gli altri sperano in qualche jolly e nella capacità di sfruttare al meglio la sorte.