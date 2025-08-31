Frederic Vasseur: “Una domenica difficile, dobbiamo migliorare il venerdì per non partire ad handicap”

Una domenica molto amara per la Ferrari a Zandvoort (Paesi Bassi), sede del 15° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito olandese la Rossa ha concluso coi due ritiri del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, dovuti a due incidenti.

Lewis è andato contro il muro, nella percorrenza della prima curva sopraelevata, perdendo il controllo della macchina. Charles, invece, ha subito un contatto nella medesima curva dalla Mercedes di Kimi Antonelli, finendo in testacoda e impattando le barriera. Un GP dunque da dimenticare per la scuderia di Maranello, che spera di rifarsi in vista del prossimo week end a Monza.

A commentare la situazione è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “È stata una domenica difficile di un fine-settimana complicato. Abbiamo avuto un pessimo venerdì, che ci ha costretto a inseguire e a non arrivare al meglio possibile quando contava. Il recupero il sabato e la domenica è stato buono, perché Leclerc aveva il passo da podio, ma è andata come è andata“, ha commentato l’ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport.

Vasseur ha poi commentato l’incidente di Hamilton, dovuto un errore del britannico: “Un vero peccato perché la velocità di Lewis era buona. Credo che sia andato un po’ troppo all’esterno della curva sopraelevata e abbia perso il controllo della macchina. Un evento sfortunato, che poi è andato a penalizzare anche la strategia di Charles che era entrato poco prima per attaccare chi lo precedeva in classifica“.

Un Leclerc mai domo, autore di due straordinari sorpassi ai danni di George Russell, col secondo finito sotto investigazione: “È stata una manovra aggressiva, ma per superare su questa pista non si poteva fare altrimenti. È vero peccato che l’aver fatto una gara così bella non porti a niente. Mi auguro che non venga penalizzato perché, non avendo concluso la gara qui, la sanzione sarebbe da scontare a Monza nel prossimo week end. Per l’appuntamento di casa ci aspettiamo delle condizioni migliori per noi e speriamo di avere un inizio migliore di qui a Zandvoort“, ha concluso Vasseur.