F1, Charles Leclerc: “Buona giornata di lavoro. Domani proveremo ad avvicinarci alle McLaren”

Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest il pilota del team di Maranello ha messo in mostra una delle sue migliori versioni stagionali confermando la sua buona forma attuale.

La sessione pomeridiana ha visto il miglior tempo di Lando Norris in 1:15.624 con 291 millesimi sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Terzo tempo per Charles Leclerc a 399 millesimi, quarto per Lance Stroll a 495, mentre è quinto il suo vicino di box Fernando Alonso a 609. Sesta posizione per Lewis Hamilton a 705 millesimi, settima per George Russell a 793, quindi ottavo Isack Hadjar a 803, nono Yuki Tsunoda a 861 con Andrea Kimi Antonelli che chiude la top10 a 896. Solamente 14°, infine, Max Verstappen a 1.167.

Al termine del venerdì sul tracciato magiaro il pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Abbiamo completato il programma previsto in entrambe le sessioni. La McLaren sembra avere un buon vantaggio su di noi, ma resteremo concentrati sul nostro lavoro e cercheremo di ribaltare la situazione domani. Non credo che possiamo fare molto di più per quanto mi riguarda, quindi sarà importante riuscire a riprodurre quanto accaduto oggi”.