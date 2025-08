F1, Charles Leclerc batte le McLaren e regala la pole alla Ferrari in Ungheria! Male Antonelli e Hamilton

Un fantastico Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1, al termine di una qualifica imprevedibile. Il monegasco ha chiuso il suo ultimo giro cronometrato con il tempo di 1:15.372, ottenendo per la prima volta in questa stagione la partenza al palo, beffando le McLaren.

Seconda posizione in griglia per Oscar Piastri a 26 millesimi, terzo Lando Norris che paga 41 millesimi. Quarto posto, a soli 53 millesimi, per la Mercedes di George Russell, a testimonianza di un Q3 molto equilibrato. Solo ottavo Max Verstappen (+0.356) che conferma le difficoltà del weekend. Sabato dolceamaro per la scuderia di Maranello, con Lewis Hamilton eliminato in Q2 e 13mo in griglia. Fuori nel Q2 anche Andrea Kimi Antonelli, che domani scatterà in 11ema piazza.

In Q1 è Oscar Piastri a far segnare la migliore prestazione in 1:15.211, seguito a sorpresa dall’Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Racing Bulls di Isack Hadjar. Quarto Lando Norris mentre la Ferrari si salva all’ultimo giro con Charles Leclerc che chiude in quinta piazza. Eliminati Yuki Tsunoda (Red Bull) 16°, Pierre Gasly (Apline), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) con Esteban Ocon (Haas) e Alexander Albon (Williams) che occuperanno l’ultima fila.

In Q2 è stata doppietta McLaren con Lando Norris davanti a Piastri con il crono di 1:14.890. Terza posizione ancora a sorpresa per l’altra Aston Martin guidata da Lance Stroll. La Ferrari, nuovamente a rischio nell’ultimo run, si salva con Leclerc sesto. Eliminati invece Andrea Kimi Antonelli, undicesimo, e l’altra rossa di Lewis Hamilton 13°. Fuori anche Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine).

In Q3 al termine del primo time-attack è ancora la coppia papaya ad occupare le prime due posizioni della griglia, con Piastri in pole provvisoria e Norris subito dietro. Terzo George Russell con gomma nuova. Tutto si è deciso nell’ultimo run: Leclerc conclude un giro strepitoso in 1:15.372, prendendosi una pole clamorosa. Seconda posizione per Oscar Piastri a 26 millesimi, terzo Lando Norris a 41 millesimi dal monegasco. Quarta piazza per la Mercedes di George Russell (+0.053). Poi la coppia Aston Martin di Alonso e Stroll, prima di Bortoleto, Verstappen, Lawson ed Hadjar.