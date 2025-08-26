F1, Cadillac ha deciso: saranno Sergio Perez e Valtteri Bottas i piloti nel 2026

Dopo tante voci ora si può dire che ci siamo davvero. La Cadillac farà il suo esordio in Formula Uno nel Mondiale 2026 con un duo da “usato sicuro”. Stiamo parlando, infatti, di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Il nuovo progetto che sbarcherà nella massima categoria del motorsport, quindi, si affiderà all’esperienza, anche se i due piloti in questioni sono fermi da un anno e, di conseguenza, dovranno togliersi un po’ la ruggine di dosso.

Come conferma Motorsport.com, anche se manca ancora l’ufficialità, le decisioni sono state prese e il team Cadillac sarà pronto per presentare la sua line-up in vista della prossima stagione. Nel 2026 entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico, per cui la scuderia ha preferito affidarsi a due piloti di esperienza per affrontare nel migliore dei modi l’annata d’esordio. Una coppia da oltre 500 Gran Premi in carriera.

Valtteri Bottas (dopo l’ultima esperienza non propriamente scintillante con la Sauber) torna in Formula Uno dopo un anno di stop ed è pronto per la stagione numero 13 della carriera dopo 10 vittorie, 67 podi e 20 pole position. Il messicano, a sua volta appiedato (dalla Red Bull) al termine del campionato 2024, sarà in pista per l’annata numero 15 dopo 6 successi, 39 podi complessivi e 3 pole position.