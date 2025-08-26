F1, Cadillac annuncia i suoi piloti per il Mondiale 2026: Perez e Bottas scelti dal team americano

Giorno di annuncio ufficiale. La Cadillac ha rivelato i nomi dei due piloti che competeranno dal 2026 in F1 col team statunitense, all’esordio nel Circus l’anno venturo. Si tratta del messicano Sergio Perez e del finlandese Valtteri Bottas, che quindi andranno a comporre la coppia della guida della monoposto della scuderia americana.

See more BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Per entrambi è un’occasione di rilancio: Checo viene dall’esperienza in Red Bull, conclusa nel peggiore dei modi in termini di risultati; Bottas, attualmente terzo pilota in Mercedes, ha trovato un sedile, dopo l’esperienza chiusa in Sauber (dal 2026 Audi). Cadillac, dunque, ha optato per due piloti d’esperienza per gettare delle basi solide rispetto alla nuova avventura.

“La firma di due piloti di grande esperienza come Bottas e Checo è un segnale forte delle nostre intenzioni. Hanno visto di tutto e sanno cosa serve per avere successo in F1. Ma, cosa ancora più importante, capiscono cosa significa contribuire alla costruzione di una squadra. La loro leadership, i loro feedback, il loro istinto temprato dalle gare e, naturalmente, la loro velocità saranno preziosi per dare vita a questa squadra. Un grande ringraziamento al team Mercedes per la collaborazione e la comprensione“, ha dichiarato il Team Principal, Graeme Lowdon.

L’amministratore delegato di TWG e Cadillac F1, Dan Towriss, ha sottolineato: “Bottas e Checo apportano il perfetto equilibrio tra talento, maturità e grinta. Non sono solo piloti affermati, ma anche costruttori, collaboratori e professionisti che contribuiranno a definire l’identità del team Cadillac Formula 1. Questo momento segna molto più di un semplice annuncio della formazione. È l’inizio di un nuovo audace capitolo nel motorsport americano“.

A conclusione, Mark Reuss, presidente di GM, società madre della Cadillac, ha mostrato piena condivisione circa la scelta dei racing driver della squadra: “Sono una gradita aggiunta alla famiglia Cadillac Racing; ognuno di loro apporta una profonda esperienza e una passione incrollabile per la vittoria. Insieme, stiamo gettando le basi per un motorsport americano che sarà un’eredità straordinaria per Cadillac, GM e questo sport“.