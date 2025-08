F1, Andrea Kimi Antonelli: “Sono abbastanza soddisfatto di oggi, ci manca ancora un po’ di velocità”

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine delle due sessioni di prove libere è la McLaren la scuderia più veloce, con Lando Norris primo in entrambe le manche. Nelle FP2 il britannico è riuscito ad anticipare il suo compagno di squadra e leader del Mondiale Oscar Piastri, che ha accumulato un ritardo di 291 millesimi.

Inizio di settimana confortante quello della Ferrari che ha dimostrato velocità ed un ottimo passo gara. Charles Leclerc ha concluso in terza posizione la seconda sessione di libere a 399 millesimi dalla testa. Sesto invece Lewis Hamilton a 705 millesimi da Norris. Ha chiuso la sua prova in decima posizione Andrea Kimi Antonelli che cerca il riscatta dopo una serie di gare negative.

L’azzurro classe 2006, come riportato da formulapassion.it, si è così espresso sul suo venerdì: “Sono abbastanza soddisfatto dopo le prove di oggi. La vettura mi ha dato più fiducia rispetto alle ultime gare e mi sembra di essere riuscito a migliorare i tempi sul giro. Ci manca ancora un po’ di velocità rispetto ai primi, ma speriamo che questa sia una buona base su cui costruire. Nel mio giro migliore, con poco carburante, ho trovato molto traffico, quindi avremmo potuto ottenere tempi migliori”.

“Il long run è sembrato competitivo, quindi sono decisamente ottimista per il weekend. Detto questo, il venerdì non conta nulla. Sappiamo quanto sia importante la posizione in pista qui, quindi dovremo fare un buon lavoro nelle qualifiche di domani pomeriggio. Dovremo dare il meglio di noi per avere buone possibilità di conquistare punti importanti domenica perché la griglia è veramente compatta”, ha poi concluso l’italiano.