F1, Andrea Kimi Antonelli: “Oggi ho pagato l’errore in FP1, ero più vicino di altre volte”

Sembra non uscire dal vortice negativo Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano è infatti stato eliminato in Q2 in occasione delle qualifiche valide per il GP di Olanda, tappa numero quattordici del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Zandvoort.

Risultato deludente per il giovane italiano, tagliato fuori per pochi millesimi malgrado un buon passo. In virtù di quanto successo, l’emiliano partirà dall‘undicesima posizione in piazzola, fattore per cui sarà chiamato ad una gara in rimonta. Una volta approdato in zona mista, il pilota Mercedes ha commentato quanto fatto:

“Il fuori pista nella FP1 ha davvero compromesso il resto del fine settimana, mi sono ritrovato sempre a inseguire, e ho quindi perso molti giri singoli, non ha aiutato per nulla – ha detto Antonelli – Anche dover fare il long run stamattina ha complicato le cose. Oggi pago il mio errore nel primo turno“.

Antonelli ha quindi proseguito: “Mi sentivo abbastanza bene in macchina, e in realtà ero molto più vicino rispetto alle ultime gare, quindi è un peccato “