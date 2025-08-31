Andrea Kimi Antonelli: “Non ho forzato il sorpasso, mi scuso con Leclerc”

Si conclude con la vittoria di Oscar Piastri il Gran Premio di Olanda 2025, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1. L’australiano ha gestito la gara in maniera perfetta, rimanendo in testa dal primo all’ultimo giro ed ottenendo così la settima vittoria stagionale, la prima a Zandvoort. Con il ritiro di Lando Norris, Piastri allunga ancora in classifica generale, dove ora possiede un vantaggio di 34 lunghezze dal compagno di squadra.

Seconda posizione per Max Verstappen (+1.271) che ha anticipato la vera sorpresa di questo GP, Isack Hadjar (+3.233). Il francese, con la sua Racing Bull, ha condotto una gara perfetta, conquistando così il suo primo podio in carriera in F1. Disastrosa gara per la Ferrari con entrambi i piloti ritirati dopo due incidenti. Lewis Hamilton ha commesso un errore nella curva parabolica, toccando il muro e chiudendo in anticipo il suo GP.

Charles Leclerc è invece stato toccato dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli dopo l’uscita dai box. Il giovane italiano stava disputando un’ottima gara in rimonta ma l’errore commesso ai danni del monegasco gli è costato caro. Penalità di 10 secondi (a cui vanno aggiunti altri 5 secondi per eccessiva velocità in pitlane) e 16esimo posto finale, nuovamente lontano dai punti. Il classe 2006, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Sicuramente l’errore è mio perché sono stato io a causare il contatto con Charles. Ho provato il sorpasso, addirittura ad un certo punto gli ero di fianco ma lui poi è tornato davanti”.

“L’unica cosa che non mi aspettavo è che lui tornasse giù così tanto da sopra. Quando l’ho visto tornare davanti ho provato a lasciarlo andare, non ho forzato il sorpasso ma questo non è stato abbastanza. Mi scuso con Charles e con la Mercedes. Non vedo l’ora di correre a Monza, sarà importante fare una bella qualifica perché il passo gara è buono”, ha poi concluso l’emiliano.