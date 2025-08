F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho dubitato di me stesso, meglio il feeling con la vecchia sospensione”

Andrea Kimi Antonelli ha terminato in decima posizione il GP di Ungheria, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo weekend presso l’Hungaroring di Mogyoród. Giornata tutto sommato positiva per il pilota italiano che, dopo i due ritiri a Spielberg e Silverstone ed il sedicesimo posto a Spa, è tornato finalmente nella zona punti.

Un risultato che sicuramente non può essere soddisfacente al 100% per il giovane pilota della Mercedes, ma che almeno può dare un minimo di morale in vista della ripresa del Campionato, prevista dopo la pausa estiva con la gara di Zandvoort, in Olanda. Una volta arrivato in zona mista, l’emiliano ha commentato la sua prestazione.

“Sono contento perché sta tornando il feeling – ha detto Antonelli – dopo tante gare difficili avevo iniziato a dubitare di me stesso; ma questa prestazione e il ritorno a punti sono uno passo importante per affrontare al meglio la seconda parte di Mondiale”.

Antonelli ha quindi chiosato: “È stata una prima parte molto intensa, dove ho fatto fatica a gestire le energie, con la nuova sospensione ho faticato parecchio sia a livello di feeling che mentale. In realtà con la sospensione vecchia mi trovo meglio, questo lo considero un nuovo punto di partenza”.