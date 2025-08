F1, Andrea Kimi Antonelli: “Eliminazione fastidiosa, c’era fiducia”

Andrea Kimi Antonelli ha centrato un deludente undicesimo posto in occasione delle qualifiche valide per il GP di Ungheria, atto numero quattordici del Mondiale 2025 di Formula 1. Ancora in apnea l’italiano, eliminato in Q2 e da ormai tanti weekend relegato al di fuori dei piazzamenti che contano.

Non propriamente soddisfatto, l’emiliano classe 2006 ha commentato quanto fatto in zona mista: “Nell’ultimo giro non avevo più il posteriore. Il grip era completamente scomparso già alla prima curva. Ho avuto una scivolata enorme e poi la situazione è peggiorata sempre di più durante il giro”.

Kimi ha poi proseguito: “Non so davvero cosa dire, ovviamente è piuttosto fastidioso perché la fiducia era buona e ancora una volta le cose non sono andate come volevamo.”

In ultimo ‌il pilota ha precisato: “Sicuramente la macchina era migliore e mi ha dato fiducia, il che è stato positivo. Ecco perché oggi è stato molto fastidioso, perché il ritmo c’era sicuramente ed è un peccato non essere riusciti a dimostrarlo“.