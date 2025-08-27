Europei canottaggio Under 23, l’Italia schiererà 13 equipaggi a Racice

Si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 settembre i campionati europei di canottaggio Under 23. Racice, in Repubblica Ceca, è la location prescelta per ospitare la rassegna continentale giovanile. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con l’intento di ben figurare e una spedizione composta da tredici equipaggi.

Saranno in gara: la singolista Gemma Ghinelli (Rowing Club Genovese), confermata dopo il Mondiale, il quattro di coppia con Irene Gattiglia (RSC Cerea), Gaia Chiavini (SC Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino) e Aurora Spirito (SC Gavirate). Il due senza sarò composto da Angelica Erpini (CC Aniene) e Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo), il quattro senza potrà contare su Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Eleonora Nichifor (RSC Cerea), Anna Scolaro (SC Flora) e Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo).Presente anche la campionessa mondiale nel singolo leggero Melissa Schincariol (SC Cernobbio).

Tra gli uomini, saranno nuovamente all’opera nel doppio i campioni mondiali Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna) e Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio), il singolista Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio) e il quattro di coppia formato da Giovanni Paoli (SC Firenze), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Luca Enea Mulas (SC Varese) e Sebastiano Renzi (SC Varese).

A guidare il due senza saranno Alessandro Timpanaro (SC Gavirate) e Giuseppe Bellomo (SC Gavirate), il quattro senza sarà composto da Giovanni Melegari (SS Murcarolo), Emanuele Meliani (SC Caprera), Francesco Garruccio (SC Pontedera) e Paolo Falossi (RSC Cerea); l’otto sarà affidato a Lorenzo Cracco (SC Varese), Virgilio Sorrentino (CC Tirrenia Todaro), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Emilio Pappalettera (SC Armida), Simone Pappalepore (Cus Torino), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo) e Giulio Zuccalà (SC Lario) con al timone Ilaria Colombo (SC Gavirate). Tra i Pesi Leggeri, in gara il singolista Luca Borgonovo (SC Gavirate).

La grande novità sarà rappresentata dall’otto misto, barca che l’Italia schiererà con: Lisi, Nichifor, Scolaro, Melegari, Meliani, Garruccio, Falossi e Sciattella (tim. Colombo). Le riserve sono Leonardo Bellomo (Cus Bari), Tommaso Cinquantini (SC Varese) e Jacopo Gregolin (Cus Milano).