Europei basket 2025: le rose e i convocati di tutte le nazionali

Andiamo a scoprire integralmente quali sono le 24 squadre che comporranno gli Europei 2025, l’Eurobasket che giunge all’anno numero 90 da quando la rassegna continentale è stata messa in piedi per la prima volta.

Doverosa avvertenza prima di iniziare: al momento in cui questi roster sono pubblicati tre di essi (Italia, Georgia e Cipro) non sono definitivi. Non appena ve ne sarà l’ufficialità, essi saranno debitamente aggiornati alla versione finale.

Legenda: P = play; G = guardia; P/G = play/guardia; A = ala; G/A = guardia/ala; AP = ala piccola; AG = ala grande; A/C = ala/centro; C = centro

Girone A (a Riga, Lettonia)

CECHIA

In casa ceca pesa, e tantissimo, l’infortunio che toglie dalla contesa Tomas Satoransky, vittima di guai alla schiena. Si tratta di una perdita notevole per una squadra che, a questo punto, baserà molte delle proprie velleità su Vit Krerjci degli Atlanta Hawks. Bilancio di 2-4 nella preparazione.

C 5 Jan Zidek – 13 dicembre 1999, 204 cm, Tizona Burgos, Liga ACB, Spagna

A 7 Vojtěch Hruban (C) 35 – 29 agosto 1989, 201 cm Nymburk, NBL, Cechia

C 11 Adam Kejval 23 – 21 gennaio 2002, 212 cm, Brno, NBL, Cechia

A/C 15 Martin Peterka 30 – 12 gennaio 1995, 205 cm, Dąbrowa Górnicza, PLK, Polonia

AP 17 Jaromír Bohačík 33 – 26 maggio 1992, 197 cm, Nymburk, NBL, Cechia

P 19 Ondřej Sehnal 27 – 10 ottobre 1997, 190 cm, Nymburk, NBL, Cechia

P 21 Petr Křivánek 22 – 18 maggio 2003, 200 cm, Brno, NBL, Cechia

P/G 27 Vít Krejčí 25 – 19 giugno 2000, 199 cm, Atlanta Hawks, NBA, USA

A/C 31 Martin Kříž 32 – 17 giugno 1993, 200 cm, Nymburk, NBL, Cechia

G 32 Richard Bálint 22 – 8 novembre 2002, 192 cm, Bamberg, BBL, Germania

A 71 Martin Svoboda 23 – 21 dicembre 2001, 201 cm, Sokol Písek, NBL, Cechia

AG 77 Tomáš Kyzlink 32 – 18 giugno 1993,198 cm, Jilin Northeast Tigers, CBA, Cina

Coach: Diego Ocampo (Spagna)

ESTONIA

Sono diversi i giocatori che hanno avuto a che fare o che tuttora hanno a che fare con il campionato italiano, A o A2 che sia. Gli attuali sono Treier, Riisma e (in A2) Jurkatamm, ma si sono visti anche Drell e Vene. Complessivamente tra i leader tecnici dovrebbero esserci Raieste, Drell e proprio Treier. Bilancio di 3-2 nella preparazione.

AP 0 Henri Drell 25 – 25 aprile 2000, 205 cm, Free agent

G 1 Märt Rosenthal 26 – 15 marzo 1999, 196 cm, Kalev, lega estone-lettone, Estonia

AP 2 Sander Raieste 26 – 31 marzo 1999, 204 cm, UCAM Murcia, Liga ACB, Spagna

AG 3 Kaspar Treier 25 – 19 settembre 1999, 204 cm, Napoli, Serie A, Italia

G 7 Mikk Jurkatamm 24 – 18 settembre 2000, 197 cm, Avellino, Serie A2, Italia

C 9 Matthias Tass 26 – 23 marzo 1999, 208 cm, Legia Varsavia, PLK, Polonia

AG 11 Siim-Sander Vene (C) 34 – 12 novembre 1990, 203 cm, Stal Ostrów Wielkopolski, PLK, Polonia

AG 13 Kregor Hermet 28 – 9 giugno 1997, 205 cm, Kalev, lega estone-lettone, Estonia

G 21 Janari Jõesaar 31 – 8 dicembre 1993, 198 cm, Bosna, ABA Liga, Bosnia-Erzegovina

G 25 Joonas Riismaa 23 – 6 marzo 2002, 199 cm, Cantù, Serie A, Italia*

AP 34 Artur Konontšuk 25 – 9 maggio 2000, 202 cm, Bursaspor, BSL, Turchia

P 77 Kristian Kullamäe 26 – 25 maggio 1999, 194 cm, Lietkabelis Panevėžys, LKL, Lituania

*è noto che Riismaa andrà a Tortona

Coach: Heiko Rannula (Estonia)

LETTONIA

Luca Banchi può contare su Kristaps Porzingis, e già questa è una notizia enorme. Attorno a lui una squadra di livello, con i due Bertans, Smits e Zagars a ergersi quali principali possibili protagonisti. Il tutto a novant’anni dalla prima edizione, che fu vinta proprio dal Paese baltico. Bilancio 2-3 in preparazione.

A 5 Mareks Mejeris 33 – 2 settembre 1991, 207 cm, U-BT Cluj-Napoca, LNBM, Romania

C 6 Kristaps Porziņģis 30 – 2 agosto 1995, 221 cm, Atlanta Hawks, NBA, USA

A 8 Dāvis Bertāns 32 – 12 novembre 1992, 208 cm, Dubai Basketball, ABA Liga, Emirati Arabi Uniti

G 9 Dairis Bertāns (C) 35 – 9 settembre 1989, 192 cm, VEF Rīga, lega estone-lettone, Lettonia

A/C 11 Rolands Šmits 30 – 25 giugno 1995, 207 cm, Anadolu Efes, BSL, Turchia

C 18 Klāvs Čavars 29 – 11 febbraio 1996, 208 cm, Sabah, ABL, Azerbaigian

G 19 Rihards Lomažs 29 – 13 aprile 1996, 193 cm, Neptūnas Klaipeda, LKL, Lituania

AG 24 Andrejs Gražulis 32 – 21 luglio 1993, 202 cm, Türk Telekom, BSL, Turchia

AG 28 Mārcis Šteinbergs 23 – 28 agosto 2001, 208 cm, Manresa, Liga ACB, Spagna

P/G 47 Artūrs Kurucs 25 – 19 gennaio 2000, 191 cm, Breogán, Liga ACB, Spagna

P 55 Artūrs Žagars 25 – 21 aprile 2000, 190 cm, Fenerbahce, BSL, Turchia

P 66 Kristers Zoriks 27 – 25 maggio 1998,193 cm, Força Lleida, Liga ACB, Spagna

Coach: Luca Banchi (Italia)

PORTOGALLO

Neemias Queta, il primo portoghese a entrare nel draft NBA nonché il primo a giocare nella lega professionistica americana, sarà l’uomo che dovrà cercare di spingere una squadra che gioca per la quarta volta la manifestazione, con il picco del nono posto del 2007. Bilancio 2-3 in preparazione, con il picco di una clamorosa vittoria sulla Spagna a Malaga.

G 0 Diogo Brito 28 – 24 aprile 1997, 195 cm, Obradoiro, LEB Oro, Spagna

A 2 Vladyslav Voytso 26 – 30 luglio 1999, 200 cm, Estela, LEB Oro, Spagna

AP 5 Travante Williams (N) 32 – 29 luglio 1993, 197 cm, Oradea, LNBM, Romania

P/G 9 Diogo Ventura 31 – 24 giugno 1994, 195 cm, Sporting, LPB, Portogallo

AG 11 Miguel Queiroz (C) 34 – 4 luglio 1991, 204 cm, Porto, LPB, Portogallo

P 13 Diogo Gameiro 30 – 13 agosto 1995, 182 cm, Benfica, LPB, Portogallo

G/A 16 Francisco Amarante 25 – 24 marzo 2000, 195 cm, Oviedo, LEB Oro, Spagna

AP 25 Nuno Sá 28 – 25 marzo 1997, 193 cm, AD Galomar, LPB, Portogallo

P 28 Rafael Lisboa 25 – 27 novembre 1999, 182 cm, Ourense, LEB Oro, Spagna

C 29 Cândido Sá 32 – 7 novembre 1992 ,206 cm, Cáceres, LEB Oro, Spagna

C 33 Daniel Relvão 29 – 26 giugno 1996, 208 cm, Benfica, LPB, Portogallo

C 88 Neemias Queta 26 – 13 luglio 1999, 213 cm, Boston Celtics, NBA, USA

Coach: Mario Gomes (Portogallo)

SERBIA

La vera domanda è: chi può fermare gli uomini di Svetislav Pesic? Secondo larga parte degli esperti, nessuno. C’è Nikola Jokic, ci sono i big dell’Eurolega, c’è una squadra che non si ricorda così forte da tanto, tantissimo tempo. E che, un anno fa, ha spaventato Team USA alle Olimpiadi. Bilancio di 7-0 in preparazione e sempre con vantaggi in doppia cifra.

A/C 3 Filip Petrušev 25 – 15 aprile 2000, 211 cm, Dubai Basketball, ABA Liga, Emirati Arabi Uniti

A 5 Nikola Jović 22 – 9 giugno 2003, 208 cm, Miami Heat, NBA, USA

G 7 Bogdan Bogdanović (C) 33 – 18 agosto 1992, 196 cm, Los Angeles Clippers, NBA, USA

G/A 9 Vanja Marinković 28 – 9 gennaio 1997, 199 cm, Partizan, ABA Liga, Serbia

A/C 11 Tristan Vukčević 22 – 11 marzo 2003, 213 cm, Washington Wizards, NBA, USA

AP 13 Ognjen Dobrić 30 – 27 ottobre 1994, 201 cm, Stella Rossa, ABA Liga, Serbia

C 15 Nikola Jokić 30 – 19 febbraio 1995, 211 cm, Denver Nuggets, NBA, USA

P 22 Vasilije Micić 31 – 13 gennaio 1994, 196 cm, Hapoel Tel Aviv, IBPL, Israele

G 23 Marko Gudurić 30 – 8 marzo 1995, 198 cm, Olimpia Milano, Serie A, Italia

P 24 Stefan Jović 34 – 3 novembre 1990, 198 cm, Free agent

P/G 30 Aleksa Avramović 30 – 25 ottobre 1994, 192 cm, Dubai Basketball, ABA Liga, Emirati Arabi Uniti

C 33 Nikola Milutinov 30 – 30 dicembre 1994, 213 cm Olympiacos, GBL, Grecia

Coach: Svetislav Pesic (Serbia)

TURCHIA

Quale Turchia vedremo in quota continentale? La squadra ha una delle panchine di maggior spessore, quella di Ergin Ataman, e sotto canestro Alperen Sengun che anche a Houston fa la differenza. Tanta esperienza, il solo Adem Bona (che non è poco, intendiamoci) nato dopo il 2000: che basti per recitare da outsider è chiaro, con un po’ di fortuna qualcosa in più può arrivare. Bilancio di 3-2 in preparazione.

P/G 0 Shane Larkin (N) 32 – 2 ottobre 1992, 180 cm, Anadolu Efes, BSL, Turchia

P/G 2 Şehmus Hazer 26 – 15 febbraio 1999, 191 cm, Anadolu Efes, BSL, Turchia

C 5 Sertaç Şanlı 34 – 5 agosto 1991, 213 cm, Fenerbahçe, BSL, Turchia

AP 6 Cedi Osman (C) 30 – 8 aprile 1995, 203 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

G/A 10 Onuralp Bitim 26 – 31 marzo 1999, 198 cm, Fenerbahçe, BSL, Turchia

G/A 22 Furkan Korkmaz 28 – 24 luglio 1997 ,201 cm, Free agent

C 23 Alperen Şengün 23 – 25 luglio 2002, 211 cm, Houston Rockets, NBA, USA

A/C 24 Ercan Osmani 27 – 4 aprile 1998, 213 cm, Anadolu Efes, BSL, Turchia

AP 33 Erkan Yılmaz 27 – 3 dicembre 1997, 196 cm, Anadolu Efes, BSL, Turchia

AG 34 Adem Bona 22 – 28 marzo 2003, 208 cm, Philadelphia 76ers, NBA, USA

P 55 Kenan Sipahi 30 – 26 maggio 1995, 197 cm, Bahçeşehir Koleji, BSL, Turchia

C 77 Ömer Yurtseven 27 – 19 giugno 1998, 213 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

Coach: Ergin Ataman (Turchia)

GRUPPO B (a Tampere, Finlandiaia)

FINLANDIA

La presenza di Lauri Markkanen è la chiave di volta di una squadra che intende esaltare il pubblico di Tampere. Anche diverse presenze attuali e passate del campionato italiano nel roster, con gli occhi puntati in particolare sull’ala di Varese Nkamhoua, da Helsinki con furore. Bilancio di 4-0 in preparazione (contro Estonia e Polonia).

P 1 Miro Little 21 – 30 maggio 2004, 193 cm, UC Santa Barbara, NCAA, USA

G 9 Sasu Salin (C) 34 – 11 giugno 1991, 190 cm, Estudiantes, Liga ACB, Spagna

AG 13 Olivier Nkamhoua 25 – 2 maggio 2000, 203 cm, Varese, Serie A, Italia

AG 18 Mikael Jantunen 25 – 20 aprile 2000, 204 cm, Fenerbahçe, BSL, Turchia

AP 19 Elias Valtonen 26 – 11 giugno 1999, 201 cm, Granada, Liga ACB, Spagna

C 20 Alexander Madsen 30 – 26 gennaio 1995, 208 cm, Free agent

P 21 Edon Maxhuni 27 – 21 marzo 1998, 188 cm, Gravelines-Dunkerque, LNB Elite, Francia

A/C 23 Lauri Markkanen 28 – 22 maggio 1997, 213 cm, Utah Jazz, NBA, USA

AG 24 Miikka Muurinen 18 – 4 marzo 2007, 211 cm, AZ Compass Prep, USA

G 30 Andre Gustavson 26 – 7 maggio 1999, 195 cm, Free agent

G 34 Jacob Grandison 27 – 2 aprile 1998, 198 cm, Free agent

P 35 Ilari Seppälä 32 – 27 marzo 1993, 188 cm, Free agent

Coach: Lassi Tuovi (Finlandiaia)

GERMANIA

Per la squadra Campione del Mondo c’è il forfait obbligato di David Kramer, stoppato per infortunio muscolare dopo un consulto tra federazione tedesca e Real Madrid. Il tris di NBA più la lunga serie di giocatori che incidono in Eurolega dovrà dare alla squadra tedesca le carte per ritrovare un successo ottenuto per la prima volta nel 1993. Bilancio di 5-1 nella preparazione.

A 0 Isaac Bonga 25 – 8 novembre 1999, 203 cm, Partizan, ABA Liga, Serbia

AG 1 Oscar da Silva 26 – 21 settembre 1998, 206 cm, Bayern Monaco, BBL, Germania

P 4 Maodo Lô 32 – 31 dicembre 1992, 191 cm, Žalgiris Kaunas, LKL, Lituania

AF 5 Tristan da Silva 24 – 15 maggio 2001, 203 cm, Orlando Magic, NBA, USA

A/C 7 Johannes Voigtmann 32 – 30 settembre 1992, 211 cm, Bayern Monaco, BBL, Germania

AP 9 Franz Wagner 24 – 27 agosto 2001, 208 cm, Orlando Magic, NBA, USA

A/C 10 Daniel Theis 33 – 4 aprile 1992, 203 cm, AS Monaco, LNB Elite, Francia

P 17 Dennis Schröder (C) 31 – 15 settembre 1993, 185 cm, Sacramento Kings, NBA, USA

P 21 Justus Hollatz 24 – 21 aprile 2001, 191 cm, Bayern Monaco, BBL, Germania

AG 32 Johannes Thiemann 31 – 9 febbraio 1994, 205 cm, Gunma Crane Thunders, B.League, Giappone

C 34 Leon Kratzer 28 – 4 febbraio 1997, 212 cm, Bayern Monaco, BBL, Germania

G 42 Andreas Obst 29 – 13 luglio 1996, 191 cm, Bayern Monaco, BBL, Germania

Coach: Álex Mumbrú (Spagna)

GRAN BRETAGNA

Carl Wheatle, una vecchia conoscenza dell’Italia cestistica, è ancora una volta chiamato a guidare una squadra che ha un certo numero di nomi interessanti. Non sarà da piani alti, ma un tentativo di guardare al quarto posto che vale gli ottavi c’è. Manca Quinn Ellis, neo-Milano: vale il discorso di cui si dirà più in basso per la Slovenia. Bilancio di 1-4 in preparazione.

C 0 Gabriel Olaseni 30 – 29 dicembre 1994, 210 cm, Mersin, BSL, Turchia

G 2 Joshua Ward-Hibbert 31 – 25 gennaio 1994, 198 cm, Newcastle Eagles, BBL, Gran Bretagna

G/A 5 Amin Adamu 27 – 3 ottobre 1997, 196 cm, Vilpas, Korisliiga, Finlandia

P/G 6 Luke Nelson 30 – 29 giugno 1995, 191 cm, Sopron KC, NB I/A, Ungheria

P 7 Jelani Watson-Gayle 26 – 9 settembre 1998, 180 cm, Slavia Praga, NBL, Cechia

G 12 Tarik Phillip 32 – 10 agosto 1993, 191 cm, Hapoel Gerusalemme, IBPL, Israele

AG 13 Jubrile Belo 27 – 27 giugno 1998, 204 cm, Stade Rochelais, LNB Elite, Francia

AP 15 Akwasi Yeboah 28 – 15 giugno 1997, 198 cm, Trabzonspor, BSL, Turchia

A 22 Myles Hesson 35 – 5 giugno 1990, 198 cm, Neptūnas Klaipeda, LKL, Lituania

A 24 Carl Wheatle (C) 27 – 24 marzo 1998, 201 cm, Reyer Venezia, Serie A, Italia

P/G 32 Patrick Whelan 29 – 25 agosto 1996, 196 cm, Caledonia Gladiators, BBL, Gran Bretagna

A/C Dan Akin 27 – 16 giugno 1998, 206 cm, Kolossos Rodi, GBL, Grecia

Coach: Marc Stuetel (Gran Bretagna)

LITUANIA

C’è Valanciunas, c’è una squadra molto solida, c’è, in poche parole, la solita Lituania con cui sempre bisogna avere a che fare per ambire ai grandi traguardi. L’unico giocatore che sa in qualche modo di scommessa è il lungo Tubelis, per il resto Kurtinaitis si affida all’usato sicuro. Anzi, sicurissimo. Bilancio di 6-1 in preparazione.

C 1 Marek Blaževič 23 – 1 settembre 2001, 211 cm, Tofaş Bursa, BSL, Turchia

G 2 Margiris Normantas 28 – 27 ottobre 1996, 194 cm, Bilbao, Liga ACB, Spagna

P 3 Arnas Velička 25 – 10 dicembre 1999, 195 cm, Neptūnas Klaipeda, LKL, Lituania

AP 7 Gytis Radzevičius 30 – 17 agosto 1995, 197 cm, Rytas Vilnius, LKL, Lituania

A 8 Tadas Sedekerskis 27 – 17 gennaio 1998, 206 cm, Saski Baskonia, Liga ACB, Spagna

A/C 10 Ąžuolas Tubelis 23 – 22 marzo 2002, 208 cm, Žalgiris Kaunas, LKL, Lituania

P 13 Rokas Jokubaitis 24 – 19 novembre 2000, 193 cm, Bayern Monaco, BBL, Germania

C 15 Laurynas Birutis 28 – 27 agosto 1997, 213 cm, Žalgiris Kaunas, LKL, Lituania

C 17 Jonas Valančiūnas (C) 33 – 6 maggio 1992, 211 cm, Denver Nuggets, NBA, USA

AP 31 Rokas Giedraitis 33 – 16 agosto 1992, 201 cm, Tenerife, Liga ACB, Spagna

G/A 43 Ignas Sargiūnas 25 – 11 settembre 1999, 196 cm, Rytas Vilnius, LKL, Lituania

G 91 Deividas Sirvydis 25 – 10 giugno 2000, 204 cm, Žalgiris Kaunas, LKL, Lituania

Coach: Rimas Kurtinaitis (Lituania)

MONTENEGRO

Non parte con i favori del pronostico la squadra che ha in Nikola Vucevic il faro (chissà se per l’ultima volta). Oltre a lui, a Simonovic e al naturalizzato Allman non si vede granché per una squadra che ha perso mordente rispetto a diversi anni fa. Bilancio di 2-3 in preparazione.

G 0 Kyle Allman Jr. (N) 27 – 2 settembre 1997, 196 cm, Türk Telekom Ankara, BSL, Turchia

P/G 3 Vladimir Mihailović 35 – 10 agosto 1990, 193 cm, Zadar, ABA Liga, Croazia

C 4 Nikola Vučević (C) 34 – 24 ottobre 1990, 208 cm, Chicago Bulls, NBA, USA

G/A 7 Andrija Slavković 26 – 15 febbraio 1999, 202 cm, Budućnost, ABA Liga, Montenegro

A 8 Emir Hadžibegović 29 – 24 agosto 1996, 206 cm, Studentski centar, ABA Liga, Montenegro

A/C 9 Marko Simonović 25 – 15 ottobre 1999, 213 cm, Türk Telekom Ankara, Turchia

AP 10 Bojan Tomašević 24 – 20 giugno 2001, 203 cm, Free agent

G 11 Zoran Vučeljić 21 – 9 settembre 2003, 197 cm, Studentski centar, ABA Liga, Montenegro

AP 13 Đorđije Jovanović 22 – 15 maggio 2003, 199 cm, Budućnost, ABA Liga, Montenegro

G 17 Balša Živanović 24 – 6 aprile 2001, 190 cm, Studentski centar, ABA Liga, Montenegro

C 19 Zoran Nikolić 29 – 1 aprile 1996, 210 cm, Studentski centar, ABA Liga, Montenegro

P 22 Igor Drobnjak 25 – 21 aprile 2000, 193 cm, Spartak Subotica, ABA Liga, Serbia

Coach: Bosko Radovic (Montenegro)

SVEZIA

Difficile che si possa raccontare di euforia fino alla fine del tempo, allo stato attuale delle cose, per la Svezia. C’è Pelle Larsson, che ha riportato il Paese in NBA dopo i fasti di Jonas Jerebko, e c’è anche il veterano anche ex Serie A Gaddefors, e anche la coppia di Badalona Hakanson-Birgander. Il problema è che ci sono squadre più attrezzate, anche se le amichevoli estive hanno vissuto spesso dell’amarezza dell’essere a tanto così da qualche colpo. Bilancio di 1-4 in preparazione.

AG 1 Denzel Andersson 28 – 21 settembre 1996, 203 cm, Dziki Varsavia, PLK, Polonia

C 2 Adam Ramstedt 30 – 24 luglio 199,5 209 cm, Valur, UK, Islanda

G/A 5 Wilhelm Falk 22 – 25 giugno 2003, 203 cm, UCAM Murcia, Liga ACB, Spagna

P/G 6 Tobias Borg 31 – 2 novembre 1993, 183 cm, Palencia, LEB Oro, Spagna

G 9 Pelle Larsson 24 – 23 febbraio 2001, 196 cm, Miami Heat, NBA, USA

P 12 Ludvig Håkanson (C) 29 – 22 marzo 1996, 189 cm, Joventut Badalona, Liga ACB, Spagna

C 15 Mattias Markusson 29 – 10 aprile 1996, 217 cm, Dąbrowa Górnicza, PLK, Polonia

A/C 16 Nick Spires 31 – 25 febbraio 1994, 211 cm, Södertälje, SBL, Svezia

A 18 Viktor Gaddefors 32 – 8 ottobre 1992, 203 cm, Twarde Pierniki Toruń, PLK, Polonia

P/G 19 Melwin Pantzar 25 – 10 aprile 2000, 188 cm, Bilbao, Liga ACB, Spagna

P 31 Barra Njie 24 – 13 gennaio 2001, 191 cm, Braunschweig, BBL, Germania

C 35 Simon Birgander 27 – 23 ottobre 1997, 210 cm, Joventut Badalona, Liga ACB, Spagna

Coach: Mikko Riipinen (Finlandiaia/Svezia)

GRUPPO C (Limassol, Cipro)

BOSNIA-ERZEGOVINA

Per il team bosniaco pesantissima l’assenza di Dzanan Musa, che obbliga Jusuf Nurkic a prendersi la squadra ancor più sulle spalle. E anche l’uscita di scena di Castaneda è un bel guaio. Conosciamo bene un paio di elementi: Amar Alibegovic, che ha altri due passaporti (USA, dov’è nato, e Italia, dov’è cresciuto) e Miralem Halilovic, ben noto al tifo di Sassari. Bilancio di 3-4 in preparazione.

C 0 Jusuf Nurkić 31 – 23 agosto 1994, 213 cm, Utah Jazz, NBA, USA

P 2 John Roberson (N) 36 – 28 ottobre 1988, 180 cm, Free Agent

AG 3 Amar Alibegović 30 – 31 marzo 1995, 206 cm, Trapani Shark, Serie A, Italia

P 4 Adnan Arslanagić 28 – 26 agosto 1997, 183 cm, Free Agent

G 5 Edin Atić 28 – 19 gennaio 1997, 201 cm, Bosna Sarajevo, ABA Liga, Bosnia-Erzegovina

AG 7 Miralem Halilović (C) 34 – 22 luglio 1991, 208 cm, Bosna Sarajevo, ABA Liga, Bosnia-Erzegovina

P/G 9 Amar Gegić 27 – 14 febbraio 1998, 200 cm, Free Agent

AG 11 Ajdin Penava 28 – 11 marzo 1997, 206 cm, Śląsk Wrocław, PLK, Polonia

G 17 Aleksandar Lazić 29 – 10 giugno 1996, 201 cm, Hangzhou 3×3, Cina

AP 27 Adin Vrabac 31 – 27 gennaio 1994, 205 cm, Szolnoki Olajbányász, NB I/A, Ungheria

C 34 Kenan Kamenjaš 25 – 17 gennaio 2000, 207 cm, Dubai Basketball, ABA Liga, Emirati Arabi Uniti

G Tarik Hrelja 19 – 9 maggio 2006, 194 cm, Igokea, ABA Liga, Bosnia-Erzegovina

Coach: Adis Beciragic (Bosnia-Erzegovina)

CIPRO

La squadra ospitante di questo raggruppamento è anche quella che offre meno garanzie in assoluto circa la competitività. I blocchi sono quelli di Keravnos, Anorthosis e AEK Larnaca, i tre club che vanno oggi per la maggiore nell’isola. Sorprenderebbe molto almeno un successo. Bilancio di 0-2 in preparazione.

C 1 Christos Loizides 34 – 26 maggio 1991, 201 cm, AEK Larnaca, OPAP BL, Cipro

P 3 Konstantinos Simitzis 30 – 12 agosto 1995, 184 cm, AEK Larnaca, OPAP BL, Cipro

A 4 Ioannis Pasiali 27 – 1 novembre 1997, 202 cm, Keravnos, OPAP BL, Cipro

P 5 Simon Michail 33 – 19 giugno 1992, 184 cm, Keravnos, OPAP BL, Cipro

P 6 Stefanos Iliadis 30 – 17 settembre 1994, 187 cm, Anorthosis, OPAP BL, Cipro

A 9 Aeneas Jung 23 – 13 febbraio 2002, 203 cm, APOEL, OPAP BL, Cipro

P 10 Ioannis Giannaras 26 – 27 marzo 1999, 187 cm, AEK Larnaca, OPAP BL, Cipro

C 11 Michalis Koumis 28 – 8 novembre 1996, 205 cm, Keravnos, OPAP BL, Cipro

P 13 Filippos Tigkas 22 – 5 novembre 2002, 182 cm, Keravnos, OPAP BL, Cipro

C 21 Darral Willis (N) 29 – 21 gennaio 1996, 206 cm, Taipei Taishin Mars, Cina Taipei (Taiwan)

P/G 23 Stefanos Tigkas 19 – 28 dicembre 2005, 185 cm, Keravnos, OPAP BL, Cipro

G/A 74 Victor Ieronymides 30 – 29 gennaio 1995, 195 cm, Anorthosis, OPAP BL, Cipro

A 99 Nikos Stylianou 36 – 9 novembre 1988, 198 cm, Keravnos, OPAP BL, Cipro

G/A Zayd Muosa 22 – 3 luglio 2003, 199 cm, Anorthosis, OPAP BL, Cipro

P Konstantinos Simitzis 30 – 11 agosto 1995, 184 cm, AEK Larnaca, OPAP BL, Cipro

AP Georgios Tretiakov 24 – 10 novembre 2000, 195 cm, Keravnos, OPAP BL, Cipro

G/A Antreas Christodoulou 30 – 22 febbraio 1995, 198 cm, Limassol, OPAP BL, Cipro

Coach: Christophoros Livadiotis (Cipro)

GEORGIA

Sarà l’ultima volta di Giorgi Shermadini, un totem del basket georgiano, in maglia georgiana. Avrà di che essere assistito: Kamar Baldwin da naturalizzato più le presenze di Mamukelashvili, Shengelia e Bitadze sono una validissima garanzia. Certo, resta un gap importante tra i big e larga parte del resto del roster. Bilancio di 0-6 in preparazione.

P 4 Rati Andronikashvili 24 – 19 marzo 2001, 193 cm, Obradoiro, LEB Oro, Spagna

A/C 5 Sandro Mamukelashvili 26 – 23 maggio 1999, 206 cm, Toronto Raptors, NBA, Canada

AP 6 Kakhaber Jintcharadze 32 – 16 luglio 1993, 197 cm, Amra Gagra, GSL, Georgia

AG 7 Beka Burjanadze 31 – 3 gennaio 1994, 203 cm, Coruña, LEB Oro, Spagna

C 9 Giorgi Shermadini 36 – 2 aprile 1989, 217 cm, Tenerife, Liga ACB, Spagna

G 10 Duda Sanadze 33 – 25 luglio 1992, 196 cm, Esperos Lamias, GBL, Grecia

AP 12 George Korsantia 27 – 11 gennaio 1998, 203 cm, Kutaisi, GSL, Georgia

A 15 Aleksandre Phevadze 27 – 15 aprile 1998, 207 cm, TSU, GSL, Georgia

AG 23 Tornike Shengelia (C) 33 – 5 ottobre 1991, 207 cm, FC Barcellona, Liga ACB, Spagna

P 27 Luka Maziashvili 24 – 27 ottobre 2000, 190 cm, Amra Gagra, GSL, Georgia

C 35 Goga Bitadze 26 – 20 luglio 1999, 208 cm, Orlando Magic, NBA, USA

P 44 Kamar Baldwin (N) 27 – 15 settembre 1997, 185 cm, Bayern Monaco, BBL, Germania

P/G 77 Giorgi Ochkhikidze 21 – 5 giugno 2004, 192 cm, Kutaisi, GSL, Georgia

C 99 Ilia Londaridze 35 – 15 settembre 1989, 205 cm, Batumi, GSL, Georgia

Coach: Aleksandar Dzikic (Serbia)

GRECIA

Per riassumere la questione bastano tre parole (e non è la canzone): Antetokounmpo, Panathinaikos, Olympiacos. Tre dei quattro fratelli sono in maglia ellenica, che si sostiene anche sui blocchi dei due team che dominano la scena del Paese. Fa eccezione, nei fatti, il solo Katsivelis. E attenzione, perché con Giannis stavolta il momento sembra dei migliori. Bilancio di 4-3 in preparazione.

G 2 Tyler Dorsey (N) 29 – 18 febbraio 1996, 193 cm, Olympiacos, GBL, Grecia

G 5 Giannoulis Larentzakis 31 – 22 settembre 1993, 196 cm, Olympiacos, GBL, Grecia

P 7 Vassilis Toliopoulos 29 – 15 giugno 1996, 188 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

P 10 Kostas Sloukas 35 – 15 gennaio 1990, 190 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

AP 11 Panagiotis Kalaitzakis 26 – 2 gennaio 1999, 200 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

AP 16 Kostas Papanikolaou (C) 35 – 31 luglio 1990, 203 cm, Olympiacos, GBL, Grecia

P 19 Dimitrios Katsivelis 33 – 1 ottobre 1991, 198 cm, AEK Atene, GBL, Grecia

AG 20 Alexandros Samodurov 20 – 20 aprile 2005, 210 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

AG 34 Giannis Antetokounmpo 30 – 6 dicembre 1994, 211 cm, Milwaukee Bucks, NBA, USA

C 37 Kostas Antetokounmpo 27 – 20 novembre 1997, 209 cm, Olympiacos, GBL, Grecia

A 43 Thanasis Antetokounmpo 33 – 18 luglio 1992, 201 cm, Free agent

A/C 44 Dinos Mitoglou 29 – 11 giugno 1996, 210 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

Coach: Vassilis Spanoulis (Grecia)

ITALIA

L’ultima Italia di Danilo Gallinari è una squadra che deve rimettere a punto qualche questione emersa durante gli ultimi due match di avvicinamento. Simone Fontecchio è per forza di cose l’uomo da cui passeranno tutti i nostri destini; c’è anche una più spiccata vocazione fisica e interna a disposizione di Pozzecco. Bilancio di 2-4 in preparazione.

A 8 Danilo Gallinari (C) 37 – 7 agosto 1988, 208 cm, Vaqueros de Bayamón, BSL, Porto Rico

A/C 9 Nicolò Melli 34 – 26 gennaio 1991, 205 cm, Fenerbahçe, BSL, Turchia

AP 13 Simone Fontecchio 29 – 5 dicembre 1995, 201 cm, Miami Heat, NBA, USA

P 15 Darius Thompson (N) 30 – 4 maggio 1995, 193 cm, Valencia, Liga ACB, Spagna

AG 17 Giampaolo Ricci 33 – 27 settembre 1991, 200 cm, Olimpia Milano, Serie A, Italia

P/G 18 Matteo Spagnolo 22 – 10 gennaio 2003, 193 cm, Saski Baskonia, Liga ACB, Spagna

G/A 19 Gabriele Procida 23 – 1 giugno 2002, 193 cm, Real Madrid, Liga ACB, Spagna

G/A 20 Saliou Niang 21 – 14 maggio 2004, 199 cm, Virtus Bologna, Serie A, Italia

P 22 Marco Spissu 30 – 5 febbraio 1995, 184 cm, Saragozza, Liga ACB, Spagna

C 35 Mouhamet Diouf 23 – 10 settembre 2001, 208 cm, Virtus Bologna, Serie A, Italia

P/G 38 Riccardo Rossato 28 – 18 settembre 1996, 189 cm, Trapani Shark, Serie A, Italia

A 45 Nicola Akele 29 – 7 novembre 1995, 203 cm, Virtus Bologna, Serie A, Italia

P/G 54 Alessandro Pajola 25 – 9 novembre 1999, 194 cm, Virtus Bologna, Serie A, Italia

Coach: Gianmarco Pozzecco (Italia)

SPAGNA

Forse non c’è mai stato un anno nel quale Sergio Scariolo, al passo d’addio prima di approdare al Real Madrid, ha davvero dovuto dire “ricambio generazionale”. Anche per infortuni vari questa è una Spagna che, al di là degli Hernangomez, Brizuela e poco altro, è relativamente nuova. Bilancio di 1-5 in preparazione.

G/A 2 Josep Puerto 26 – 8 marzo 1999, 200 cm, Valencia, Liga ACB, Spagna

P 3 Sergio de Larrea 19 – 4 dicembre 2005, 198 cm, Valencia, Liga ACB, Spagna

AG 4 Jaime Pradilla 24 – 3 gennaio 2001, 205 cm, Valencia, Liga ACB, Spagna

P 5 Mario Saint-Supéry 19 – 14 aprile 2006, 191 cm, Gonzaga Bulldogs, NCAA, USA

AP 6 Xabier López-Arostegui 28 – 19 maggio 1997, 200 cm, Valencia, Liga ACB, Spagna

A/C 7 Santi Aldama 24 – 10 gennaio 2001, 213 cm, Memphis Grizzlies, NBA, USA

G 8 Darío Brizuela 30 – 8 novembre 1994, 188 cm, FC Barcellona, Liga ACB, Spagna

C 14 Willy Hernangómez (C) 31 – 27 maggio 1994, 213 cm, FC Barcellona, Liga ACB, Spagna

AP 22 Santiago Yusta 28 – 28 aprile 1997, 201 cm, Saragozza, Liga ACB, Spagna

AG 41 Juancho Hernangómez 29 – 28 settembre 1995, 206 cm, Panathinaikos, GBL, Grecia

A 44 Joel Parra 25 – 4 aprile 2000, 203 cm, FC Barcellona, Liga ACB, Spagna

C 77 Yankuba Sima 29 – 28 luglio 1996, 211 cm, Valencia, Liga ACB, Spagna

Coach: Sergio Scariolo (Italia)

GRUPPO D (a Katowice, Polonia)

BELGIO

Non è la squadra che fu nona in Slovenia nel 2013, questo è sicuro. Il punto forte è rappresentato da Bako, centro che vale ampiamente l’Eurolega che gioca a Parigi. Il fatto è che, però, in un girone come questo, la squadra sembra davvero in seria difficoltà circa le speranze di andare oltre. Bilancio di 1-5 in preparazione.

P 4 Manu Lecomte 30 – 16 aprile 1995, 180 cm, Lublino, PLK, Polonia

AP 8 Jean-Marc Mwema 35 – 5 dicembre 1989, 198 cm, Alicante, LEB Oro, Spagna

G/A 11 Loïc Schwartz 32 – 4 dicembre 1992, 198 cm, Saint-Quentin, LNB Elite, Francia

C 16 Kevin Tumba 34 – 23 febbraio 1991, 206 cm, Giants Anversa, BNXT, Belgio

AG 17 Hans Vanwijn 30 – 15 febbraio 1995, 207 cm, Merkezefendi, BSL, Turchia

C 19 Ismaël Bako 29 – 10 ottobre 1995, 208 cm, Paris Basketball, LNB Elite, Francia

AP 29 Siebe Ledegen 20 – 6 gennaio 2005, 198 cm, Aalst, BNXT, Belgio

G/A Mamadou Guisse 23 – 15 dicembre 2001, 199 cm, Limoges, LNB Elite, Francia

AP Joppe Mennes 22 – 20 maggio 2003, 197 cm, Filou Ostenda, BNXT, Belgio

AG Godwin Tshimanga 24 – 25 gennaio 2001, 200 cm, Bruxelles, BNXT, Belgio

P Niels Van Den Eynde 24 – 27 dicembre 2000, 180 cm, Aalst, BNXT, Belgio

C Andy Van Vliet 30 – 27 luglio 1995, 213 cm, Rostock, BBL, Germania

Coach: Dario Gjergja (Croazia/Belgio)

FRANCIA

Poteva essere la squadra in grado di competere con la Serbia per la vittoria finale. La moria di lunghi (Wembanyama, Gobert, Lessort, Poirier) ha però ridimensionato, almeno sotto quel fronte, le ambizioni transalpine. Si dovrà fare tanto affidamento su Yabusele, i piccoli e soprattutto Risacher. Bilancio di 5-0 in preparazione.

P 00 Sylvain Francisco 27 – 10 ottobre 1997, 186 cm, ŽalgirisKaunas, LKL, Lituania

G 0 Élie Okobo 27 – 23 ottobre 1997, 191 cm, AS Monaco, LNB Elite, Francia

G 2 Nadir Hifi – 16 luglio 2002, 185 cm, Paris Basketball, LNB Elite, Francia

G/A 3 Timothé Luwawu-Cabarrot 30 – 9 maggio 1995, 201 cm, Saski Baskonia, Liga ACB, Spagna

AP 7 Guerschon Yabusele (C) 29 – 17 dicembre 1995, 204 cm, New York Knicks, NBA, USA

G/A 8 Isaïa Cordinier 28 – 28 novembre 1996, 196 cm, Anadolu Efes, BSL, Turchia

G 11 Théo Maledon 24 – 12 giugno 2001, 193 cm, Real Madrid, Liga ACB, Spagna

C 14 Mam Jaiteh 30 – 27 novembre 1994, 211 cm, Dubai Basketball, ABA Liga, Emirati Arabi Uniti

AP 21 Zaccharie Risacher 20 – 8 aprile 2005, 203 cm, Atlanta Hawks, NBA, USA

AG 34 Jaylen Hoard 26 – 30 marzo 1999, 203 cm, Maccabi Tel Aviv, IBPL, Israele

C 44 Alex Sarr 20 – 26 aprile 2005, 213 cm, Washington Wizards, NBA, USA

AF 99 Bilal Coulibaly 21 – 26 luglio 2004, 200 cm, Washington Wizards, NBA, USA

Coach: Frederic Fauthoux (Francia)

ISLANDA

Se c’è una squadra potenzialmente candidata a creare problemi a tutte le altre sul piano del sorprenderle in caso di passi falsi, eccola. E non è un’esagerazione: è vero che buona parte del roster non ha le altezze del 2015 e in generale di quel periodo, ma è altrettanto vero che il quintetto base è più che competitivo sul piano internazionale. Bilancio di 1-4 in preparazione.

P 3 Ægir Steinarsson (C) 34 – 10 maggio 1991, 182 cm, Stjarnan, UK, Islanda

P 5 Hilmar Smári Henningsson 24 – 3 settembre 2000, 192 cm, Stjarnan, UK, Islanda

AP 6 Jón Axel Guðmundsson 28 – 27 ottobre 1996, 196 cm, Burgos, Liga ACB, Spagna

P 10 Elvar Már Friðriksson 30 – 11 novembre 1994, 183 cm, Maroussi, GBL, Grecia

P/G 12 Kári Jónsson 28 – 27 agosto 1997, 190 cm, Valur, UK, Islanda

P/G 14 Kristinn Pálsson 27 – 17 dicembre 1997, 197 cm, Valur, UK, Islanda

G 15 Martin Hermannsson 30 – 16 settembre 1994, 190 cm, Alba Berlino, BBL, Germania

AP 24 Haukur Pálsson 33 – 18 maggio 1992, 198 cm, Álftanes, UK, Islanda

AP 29 Orri Gunnarsson 22 – 21 agosto 2003, 194 cm, Stjarnan, UK, Islanda

C 32 Tryggvi Hlinason 27 – 28 ottobre 1997, 216 cm, Bilbao, Liga ACB, Spagna

A 34 Styrmir Snær Þrastarson 24 – 2 agosto 2001, 201 cm, Mons-Hainaut, BNXT, Belgio

P 66 Sigtryggur Arnar Björnsson 32 – 7 marzo 1993, 184 cm, Tindastóll, UK, Islanda

Coach: Craig Pedersen (Canada/Danimarca)

ISRAELE

Da quasi mezzo secolo la squadra israeliana ha un valore sostanzialmente relativo all’interno del contesto europeo, pur riuscendo quasi sempre a qualificarsi. A parte Avdija, non c’è la sensazione che sia possibile vedere più degli ottavi. Bilancio di 3-2 in preparazione.

G 3 Khadeen Carrington (N) 30 – 11 agosto 1995, 193 cm, Hapoel Gerusalemme, IBPL, Israele

C 6 Itay Segev 30 – 15 giugno 1995, 206 cm, Hapoel Tel Aviv, IBPL, Israele

A 8 Deni Avdija 24 – 3 gennaio 2001, 206 cm, Portland Trail Blazers, NBA, USA

A/C 9 Roman Sorkin 29 – 11 agosto 1996, 208 cm, Maccabi Tel Aviv, IBPL, Israele

P/G 10 Bar Timor 33 – 2 marzo 1992, 190 cm, Hapoel Tel Aviv, IBPL, Israele

P 11 Yam Madar 24 – 21 dicembre 2000, 190 cm, Hapoel Tel Aviv, IBPL, Israele

AP 12 Rafi Menco 31 – 5 marzo 1994, 200 cm, Hapoel HaEmek, IBPL, Israele

AG 30 Nimrod Levi 30 – 24 marzo 1995, 208 cm, Hapoel Gerusalemme, IBPL, Israele

G 35 Ethan Burg 22 – 4 settembre 2002, 203 cm, Tennessee Volunteers, NCAA, USA

AG 41 Tomer Ginat (C) 30 – 7 novembre 1994, 203 cm, Hapoel Tel Aviv, IBPL, Israele

G/A 50 Yovel Zoosman 27 – 12 maggio 1998, 199 cm, Hapoel Gerusalemme, IBPL, Israele

P 99 Guy Palatin 24 – 25 settembre 2000, 189 cm, Hapoel Tel Aviv, IBPL, Israele

Coach: Ariel Beit-Halahmy (Israelee)

POLONIA

C’è anche il neo-Tortona Olejniczak all’interno del roster di una Polonia che fa tanta leva su pochi, ma significativi fattori: Ponitka, Loyd da naturalizzato e una certa lunghezza (è il caso di dirlo) sotto canestro. Manca qualcosina, però, rispetto ad alcuni anni fa. Bilancio di 3-5 in preparazione.

P 0 Andrzej Pluta Jr. 25 – 3 giugno 2000, 190 cm, Legia Varsavia, PLK, Polonia

C 2 Aleksander Balcerowski 24 – 19 novembre 2000, 215 cm, Unicaja Málaga, Liga ACB, Spagna

AP 3 Michał Sokołowski 32 – 11 dicembre 1992, 196 cm, Free agent

G 8 Jordan Loyd (N) 32 – 27 luglio 1993, 193 cm, AS Monaco, LNB Elite, Francia

G/A 9 Mateusz Ponitka (C) 31 – 29 agosto 1993, 198 cm, Bahçeşehir Koleji, BSL, Turchia

C 10 Szymon Zapała 24 – 9 maggio 2001, 213 cm, Trefl Sopot, PLK, Polonia

A/C 11 Aleksander Dziewa 27 – 6 novembre 1997, 207 cm, Benfica, LPB, Portogallo

AG 12 Tomasz Gielo 32 – 4 gennaio 1993, 205 cm, King Szczecin (Stettino), PLK, Polonia

C 13 Dominik Olejniczak 29 – 1 luglio 1996, 213 cm, Derthona Basket (Tortona), Serie A, Italia

P 15 Kamil Łączyński 36 – 17 aprile 1989, 183 cm, Arka Gdynia, PLK, Polonia

G 23 Michał Michalak 31 – 2 novembre 1993, 196 cm, Włocławek, PLK, Polonia

G/A 28 Przemysław Żołnierewicz 30 – 3 luglio 1995, 196 cm, King Szczecin (Stettino), PLK, Polonia

Coach: Igor Milicic (Croazia/Polonia)

SLOVENIA

Luka Doncic dovrà guidare una squadra che è priva di diversi giocatori chiave, a partire da Vlatko Cancar e Josh Nebo. Su di loro si è prolungata per giorni la polemica Sekulic-Olimpia Milano. Out anche Zoran Dragic, con altri strascichi proprio con Sekulic. Bilancio di 1-5 in preparazione.

AG 2 Martin Krampelj 30 – 10 marzo 1995, 206 cm, Bilbao, Liga ACB, Spagna

P 4 Mark Padjen 19 – 25 gennaio 2006, 194 cm, Ilirija, ABA Liga, Slovenia

P 6 Aleksej Nikolić 30 – 21 febbraio 1995, 191 cm, Cedevita Olimpia Lubiana, ABA Liga, Slovenia

G 7 Klemen Prepelič 32 – 20 ottobre 1992, 191 cm, Dubai Basketball, ABA Liga, Emirati Arabi Uniti

AP 8 Edo Murić 33 – 27 novembre 1991, 203 cm, Ilirija, ABA Liga, Slovenia

G/A 12 Rok Radović 24 – 4 febbraio 2001, 200 cm, Cedevita Olimpia Lubiana, ABA Liga, Slovenia

AP 13 Robert Jurkovic 23 – 14 giugno 2002, 202 cm, KRKA Novo Mesto, ABA Liga, Slovenia

AP 15 Gregor Hrovat 31 – 18 agosto 1994, 196 cm, JDA Digione, LNB Elite, Francia

AG 23 Luka Ščuka 23 – 23 maggio 2002, 209 cm, Löwen Braunschweig, BBL, Germania

C 24 Alen Omić (N) 33 – 6 maggio 1992, 216 cm, Free agent

G 37 Leon Stergar 25 – 17 marzo 2000, 193 cm, Limoges CSP, LNB Elite, Francia

P/G 77 Luka Dončić (C) 26 – 28 febbraio 1999, 201 cm, Los Angeles Lakers, NBA, USA

Coach: Aleksander Sekulic (Slovenia)