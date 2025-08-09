Atletica
Europei atletica U20 oggi in tv: orari 9 agosto, programma, streaming, italiani in gara
Tutto pronto per la terza e penultima giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica 2025, in corso di svolgimento a Tampere (in Finlandia). Quest’oggi verranno assegnati altri quindici titoli nella rassegna continentale juniores, con l’Italia che proverà a confermarsi in vetta al medagliere della manifestazione dopo i tre podi (2 ori e 1 argento) raccolti ieri.
Ambizioni da medaglia in mattinata nei 10.000 metri di marcia per Serena Di Fabio, mentre dovranno superarsi in finale Augusto Cecchetti e Francesco D’Angelo nel disco, Umed Caraccio negli 800, Melania Rebuli nei 1500 e Tommaso Ardizzone nei 400 ostacoli per avvicinarsi alla top3. La squadra azzurra può sognare in grande nei 200 con i vari Diego Nappi, Margherita Castellani ed Elisa Valensin, impegnati prima in semifinale e poi nell’eventuale finale del pomeriggio. Focus anche sulle batterie delle staffette, tra 4×100 e 4×400, in cui potremmo rivedere in azione l’oro individuale Kelly Doualla.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei U20 di atletica a Tampere. Tutte le competizioni saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la sessione pomeridiana verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.
CALENDARIO EUROPEI U20 ATLETICA OGGI
Sabato 9 agosto
08.00 10.000 metri di marcia (femminile), finale
08.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni
09.15 Eptathlon, 100 ostacoli
09.40 100 ostacoli, batterie
09.55 Salto in lungo (femminile), qualificazioni
10.25 110 ostacoli, batterie
10.30 Eptathlon, salto in alto
11.15 3000 siepi (maschile), batterie
11.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni
11.45 Tiro del giavellotto (femminile), finale
11.55 4×400 (femminile), batterie
12.25 4×400 (maschile), batterie
13.00 200 metri (maschile), semifinali
13.20 200 metri (femminile), semifinali
16.00 Eptathlon, getto del peso
16.05 400 ostacoli (maschile), finale
16.15 Lancio del disco (maschile), finale
16.20 400 ostacoli (femminile), finale
16.35 200 metri (femminile), finale
16.45 200 metri (maschile), finale
16.55 3000 siepi (femminile), finale
17.10 Salto con l’asta (maschile), finale
17.15 Eptathlon, 200 metri
17.25 Getto del peso (femminile), qualificazioni
17.40 800 metri (maschile), finale
17.55 1500 metri (femminile), finale
18.05 Lancio del martello (femminile), finale
18.10 4×100 (femminile), batterie
18.40 4×100 (maschile), batterie
19.05 3000 metri (maschile), finale
19.25 400 metri (maschile), finale
19.35 400 metri (femminile), finale
PROGRAMMA EUROPEI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport, dalle ore 15.35 in poi.
Diretta streaming: Rai Play, dalle ore 15.35 in poi; Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U20 ATLETICA
10.000 metri di marcia (femminile): Serena Di Fabio, Elisa Marini, Bianca Zoboli.
Tiro del giavellotto (maschile): Antonio Di Palma, Pietro Villa.
100 ostacoli: Veronica Ciccoloni, Matilda Lui, Alessia Succo.
110 ostacoli: Alberico Ghedina, Filippo Rizzi, Matteo Togni.
3000 siepi (maschile): Riccardo Ambrosio, Andreas Ghilarducci, Enrico Ricci.
Salto triplo (maschile): Francesco Crotti, Aldo Rocchi.
4×400 (femminile): Italia.
4×400 (maschile): Italia.
200 metri (maschile): Leo Oumar Domenis, Diego Nappi.
200 metri (femminile): Viola Canovi, Margherita Castellani, Elisa Valensin.
400 ostacoli (maschile): Tommaso Ardizzone.
Lancio del disco (maschile): Augusto Cecchetti, Francesco D’Angelo.
Getto del peso (femminile): Elettra Bernardis, Anita Nalesso.
800 metri (maschile): Umed Caraccio.
1500 metri (femminile): Melania Rebuli.
4×100 (femminile): Italia.
4×100 (maschile): Italia.