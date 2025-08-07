Europei atletica U20 oggi in tv: orari 7 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Saranno ben 39 gli azzurrini impegnati oggi a Tampere nella giornata d’apertura dei Campionati Europei Under 20 di atletica 2025. Day-1 dedicato quasi interamente ai turni di qualificazione ed in cui verrà assegnato un solo titolo, con Olivia Alessandrini in lizza per il podio nella finale diretta dei 5000 metri potendo contare sul terzo miglior tempo d’iscrizione.

Iniziano il loro percorso nella rassegna continentale juniores e vanno a caccia del pass per la finale alcune stelle della spedizione tricolore in Finlandia tra cui la primatista nazionale U20 Kelly Doualla nei 100 metri, il bronzo mondiale U20 Erika Saraceni nel triplo e Daniele Inzoli nel lungo. Da seguire con attenzione anche le batterie degli 800 con Umed Caraccio e dei 400 ostacoli con Tommaso Ardizzone, Paolo Bolognesi e Diego Mancini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei U20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la sessione pomeridiana verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U20 ATLETICA OGGI

Giovedì 7 agosto

08.30 Decathlon, 100 metri

09.00 400 metri (femminile), batterie

09.05 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

09.30 Decathlon, salto in lungo

09.50 400 metri (maschile), batterie

10.50 100 metri (femminile), batterie

11.00 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

11.15 Decathlon, getto del peso

11.40 100 metri (maschile), batterie

11.45 Lancio del disco (femminile), batterie

12.25 Getto del peso (maschile), qualificazioni

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie

12.45 Salto triplo (femminile), qualificazioni

15.10 400 ostacoli (femminile), batterie

15.15 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

15.30 Decathlon, salto in alto

16.15 3000 metri (maschile), batterie

16.55 800 metri (maschile), batterie

17.00 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

17.45 1500 metri (femminile), batterie

18.05 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

18.15 5000 metri (femminile), finale

18.25 Salto in alto (femminile), qualificazioni

18.45 Decathlon, 400 metri

19.20 100 metri (femminile), semifinali

19.50 100 metri (maschile), semifinali

PROGRAMMA EUROPEI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle ore 15.20 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, dalle ore 15.20 in poi; Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U20 ATLETICA

400 metri (femminile): Zoe Fiorentini, Giulia Macchi, Francesca Meletto.

400 metri (maschile): Francesco De Santis, Mirco Fragola, Destiny Omodia.

100 metri (femminile): Kelly Doualla, Alice Pagliarini, Carlotta Suppini.

Salto in lungo (maschile): Daniele Inzoli, Rocco Martinelli, Giacomo Rottin.

100 metri (maschile): Daniele Orlando, Francesco Pagliarini.

400 ostacoli (maschile): Tommaso Ardizzone, Paolo Bolognesi, Diego Mancini.

Salto triplo (femminile): Sarah Bernardinello, Erika Saraceni.

400 ostacoli (femminile): Virginia Capasso, Sofia Copiello, Greta Vuolo.

Lancio del disco (maschile): Augusto Cecchetti, Francesco D’Angelo.

3000 metri (maschile): Jacopo Risi, Riccardo Serafini.

800 metri (maschile): Luca Borzi, Umed Caraccio, Lorenzo Forni.

Salto con l’asta (maschile): Leonardo Scalon.

1500 metri (femminile): Giulia Colarieti, Melania Rebuli.

Tiro del giavellotto (femminile): Sofia Frigerio, Vittoria Rapetti.

5000 metri (femminile): Olivia Alessandrini, Alessandra Falco, Licia Ferrari.

Salto in alto (femminile): Sophie Barbagallo, Eleonora Viti.