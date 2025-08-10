Atletica
Europei atletica U20 oggi in tv: orari 10 agosto, programma, streaming, italiani in gara
Quest’oggi va in scena a Tampere la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica, evento clou della stagione per i migliori juniores del Vecchio Continente. Si preannuncia una domenica di fuoco in Finlandia per i colori azzurri, con diverse importanti carte da medaglia sulle 19 finali che chiuderanno il programma della manifestazione.
Giuseppe Disabato è il grande favorito per la vittoria nei 10.000 metri di marcia, specialità in cui l’Italia può sognare addirittura la doppietta grazie ad Alessio Coppola. Obiettivo podio anche per Francesco Crotti e Aldo Rocchi nel triplo, Anita Nalesso (chiamata però ad un grande progresso rispetto alle qualificazioni) nel peso, Lorenza De Noni negli 800 e gli ostacolisti Matteo Togni e Alessia Succo, che dovranno prima passare dalle semifinali rispettivamente nei 110hs e nei 100hs. Da monitorare infine le finali delle staffette 4×100 e 4×400, sia al maschile che al femminile.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei Under 20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la sessione pomeridiana verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.
CALENDARIO EUROPEI U20 ATLETICA OGGI
Domenica 10 agosto
09.00 Eptathlon, salto in lungo
09.25 10.000 metri di marcia (maschile), finale
09.30 Salto in alto (maschile), finale
10.20 Eptathlon, tiro del giavellotto
10.25 Salto con l’asta (femminile), finale
10.40 110 ostacoli, semifinali
11.30 100 ostacoli, semifinali
12.05 3000 metri (femminile), finale
15.45 Salto triplo (maschile), finale
16.00 Getto del peso (femminile), finale
16.30 Salto in alto (femminile), finale
16.50 4×100 (femminile), finale
17.05 4×100 (maschile), finale
17.15 3000 siepi (maschile), finale
17.35 Tiro del giavellotto (maschile), finale
17.45 1500 metri (maschile), finale
17.55 Salto in lungo (femminile), finale
18.00 800 metri (femminile), finale
18.15 110 ostacoli, finale
18.30 100 ostacoli, finale
18.40 Eptathlon, 800 metri
19.05 4×400 (femminile), finale
19.15 4×400 (maschile), finale
PROGRAMMA EUROPEI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport, dalle ore 15.45 in poi.
Diretta streaming: Rai Play, dalle ore 15.45 in poi; Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U20 ATLETICA
10.000 metri di marcia (maschile): Alessio Coppola, Giuseppe Disabato, Omar Moretti.
110 ostacoli: Filippo Rizzi, Matteo Togni.
100 ostacoli: Alessia Succo.
3000 metri (femminile): Federica Borromini, Sofia Ferrari.
Salto triplo (maschile): Francesco Crotti, Aldo Rocchi.
Getto del peso (femminile): Anita Nalesso.
4×100 (femminile): Italia.
4×100 (maschile): Italia.
1500 metri (maschile): Marco Coppola.
800 metri (femminile): Lorenza De Noni.
4×400 (femminile): Italia.
4×400 (maschile): Italia.