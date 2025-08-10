Europei atletica U20 oggi in tv: orari 10 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi va in scena a Tampere la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica, evento clou della stagione per i migliori juniores del Vecchio Continente. Si preannuncia una domenica di fuoco in Finlandia per i colori azzurri, con diverse importanti carte da medaglia sulle 19 finali che chiuderanno il programma della manifestazione.

Giuseppe Disabato è il grande favorito per la vittoria nei 10.000 metri di marcia, specialità in cui l’Italia può sognare addirittura la doppietta grazie ad Alessio Coppola. Obiettivo podio anche per Francesco Crotti e Aldo Rocchi nel triplo, Anita Nalesso (chiamata però ad un grande progresso rispetto alle qualificazioni) nel peso, Lorenza De Noni negli 800 e gli ostacolisti Matteo Togni e Alessia Succo, che dovranno prima passare dalle semifinali rispettivamente nei 110hs e nei 100hs. Da monitorare infine le finali delle staffette 4×100 e 4×400, sia al maschile che al femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei Under 20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la sessione pomeridiana verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U20 ATLETICA OGGI

Domenica 10 agosto

09.00 Eptathlon, salto in lungo

09.25 10.000 metri di marcia (maschile), finale

09.30 Salto in alto (maschile), finale

10.20 Eptathlon, tiro del giavellotto

10.25 Salto con l’asta (femminile), finale

10.40 110 ostacoli, semifinali

11.30 100 ostacoli, semifinali

12.05 3000 metri (femminile), finale

15.45 Salto triplo (maschile), finale

16.00 Getto del peso (femminile), finale

16.30 Salto in alto (femminile), finale

16.50 4×100 (femminile), finale

17.05 4×100 (maschile), finale

17.15 3000 siepi (maschile), finale

17.35 Tiro del giavellotto (maschile), finale

17.45 1500 metri (maschile), finale

17.55 Salto in lungo (femminile), finale

18.00 800 metri (femminile), finale

18.15 110 ostacoli, finale

18.30 100 ostacoli, finale

18.40 Eptathlon, 800 metri

19.05 4×400 (femminile), finale

19.15 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle ore 15.45 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, dalle ore 15.45 in poi; Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U20 ATLETICA

10.000 metri di marcia (maschile): Alessio Coppola, Giuseppe Disabato, Omar Moretti.

110 ostacoli: Filippo Rizzi, Matteo Togni.

100 ostacoli: Alessia Succo.

3000 metri (femminile): Federica Borromini, Sofia Ferrari.

Salto triplo (maschile): Francesco Crotti, Aldo Rocchi.

Getto del peso (femminile): Anita Nalesso.

4×100 (femminile): Italia.

4×100 (maschile): Italia.

1500 metri (maschile): Marco Coppola.

800 metri (femminile): Lorenza De Noni.

4×400 (femminile): Italia.

4×400 (maschile): Italia.