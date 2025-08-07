Eurobasket, Doncic contro l’Olimpia Milano: “I Lakers non mi hanno impedito di giocare, Nebo e Cancar invece…”

A poco meno di tre settimane dall’inizio di Eurobasket 2025 gli animi si scaldano sotto tutti i punti di vista. La Slovenia, campione continentale con uno splendido torneo nel 2017, sa di poter contare sul talento di Luka Doncic per provare a mettere in difficoltà tutte le altre potenze europee.

Il giocatore dei Lakers, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato a riguardo della composizione del roster dei balcanici che non vedrà inclusi né Vlatko Cancar né Josh Nebo: tutti e due alle prese con problemi fisici e tutti e due facenti parte per l’anno prossimo della rosa di quell’Olimpia Milano di Ettore Messina che al dire del fuoriclasse sloveno avrebbe fatto pressione ai due giocatori per non disputare Eurobasket.

“No ho nulla contro Nebo e Cancar – ha affermato Doncic -. Da quel che ho capito, è stato il loro club a mettere un freno. Ma è curioso che i Lakers mi permettano di andare agli Europei, mentre una squadra come Milano non faccia altrettanto con i suoi giocatori. Preferirei non entrare troppo in questa situazione, ma alla fine dovrebbe essere una decisione dei giocatori. Questo è il mio parere. Loro due, per me, non hanno colpe. Io non ho ricevuto restrizioni. Il mio club mi dà piena libertà e mi sostiene in toto”.

Poi ha aggiunto: “Finora le cose stanno andando nella giusta direzione. Abbiamo fatto un paio di allenamenti e l’atmosfera è fantastica. Omic (che dovrebbe sostituire Nebo nello scacchiere tattico, ndr) si sta adattando velocemente. Non ho mai giocato con lui, è un giocatore diverso dai centri con cui sono abituato a condividere il campo. Dovrò fare qualche adattamento anche io, ma credo che stiamo facendo un bel lavoro, ci mixiamo molto bene”.