Errani/Vavassori, stavolta è dura: in doppio misto agli US Open troveranno tutti i campioni del singolare

Nella stagione passata Sara Errani e Andrea Vavassori entrarono nella storia del tennis italiano, diventando la prima coppia azzurra a vincere uno Slam in doppio misto. Il torinese e Sarita, infatti, si imposero in finale agli US Open contro gli americani Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco.

Lettura tattica delle situazioni e grande decisione le armi di Errani e Vavassori, bravi a chiudere il cerchio con estrema lucidità. Per Errani, dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi con Jasmine Paolini, un altro trofeo da inserire nella propria bacheca in un’annata incredibile.

In questo 2025 replicare sarà complicato. Gli organizzatori del Major di New York, per promuovere il prodotto a più ampio bacino di utenza, hanno deciso di impostare il torneo del doppio misto in questo modo: due giorni di partire dal 19 al 20 agosto, con 16 coppie al via a giocarsi il successo finale. Un format in cui sono stati coinvolti anche i top player del circuito di singolare, tra cui anche Jannik Sinner (con Katerina Siniakova) e Carlos Alcaraz (con Emma Raducanu).

L’esordio, infatti, sarà contro la coppia formata dallo statunitense Taylor Fritz e dalla kazaka Elena Rybakina. Un doppio di grande potenza, in grado di servire molto bene e di dare grande energia alla palla. Sarà difficile per i due azzurri riuscire a contrastare un duo del genere. In caso di vittoria, nei quarti di finale, ci sarebbe la vincente tra Rublev/Muchova e Opelka/Williams, mentre in semifinale ci potrebbe essere la sfida con Sinner/Siniakova.

TABELLONE DOPPIO MISTO US OPEN 2025

USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz

SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev

POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe

JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti

CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]