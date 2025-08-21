Errani/Vavassori non guadagnano posizioni perché…non esiste il ranking di doppio misto! Ma che lezione agli specialisti del singolare

Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo di doppio misto agli US Open 2025 di tennis, bissando il successo registrato lo scorso anno a New York: purtroppo, al di là del prestigio dato dal successo e dal conseguente riconoscimento economico, non ci saranno benefici in termini di ranking per i due azzurri.

Il ranking di doppio misto non esiste, in quanto i tornei in cui è prevista questa specialità sono soltanto quelli del Grand Slam, oltre a quello olimpico che si gioca ogni 4 anni: i risultati raggiunti in questo tabellone, inoltre non danno neppure punti per i ranking di doppio ATP e WTA.

Quel che è certo, però, è che Errani e Vavassori hanno trionfato a New York a dispetto di regole diverse dallo scorso anno e di un field di partecipanti notevolmente variato, con gli organizzatori che hanno voluto favorire la presenza di singolaristi di primo piano a danno degli specialisti del doppio misto.

Nel loro cammino, infatti, Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno sconfitto all’esordio la coppia numero 2 del seeding, composta dalla kazaka Elena Rybakina e dallo statunitense Taylor Fritz, per poi regolare ai quarti la ceca Karolina Muchova ed il russo Andrey Rublev.

Gli azzurri nel secondo giorno di incontri, poi, hanno superato in semifinale gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison, entrati in tabellone dopo il forfait di Jannik Sinner, ed infine nell’ultimo atto hanno superato la polacca Iga Swiatek ed il norvegese Casper Ruud, accreditati della terza testa di serie.