Errani/Paolini balzano al n.1 nella classifica WTA Race: sono già irraggiungibili a Cincinnati!

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno già fatto la storia del tennis italiano, raggiungendo in meno di due anni come coppia dei risultati eccezionali come l’oro olimpico, la vittoria al Roland Garros, la doppietta al Foro Italico e la conquista della BJK Cup. Il magico binomio toscano-romagnolo vuole infatti continuare ad inseguire nuovi prestigiosi obiettivi, nel tentativo di togliersi altre soddisfazioni importanti in doppio.

Le azzurre, con il successo odierno su Potapova/Danilovic al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati, sono tornate in vetta alla Race (che tiene in considerazione solo i punti raccolti nel 2025 dalle varie coppie) e vedono ormai sempre più vicina la certezza aritmetica della qualificazione alle WTA Finals di Riad per il secondo anno consecutivo.

Le italiane hanno superato la soglia dei 5000 punti in stagione, toccando quota 5076 e portandosi provvisoriamente a +86 su Townsend/Siniakova e +855 sulle russe Andreeva/Shnaider, due formazioni che non stanno giocando il torneo sul cemento dell’Ohio. Errani e Paolini sono quindi sicure di mantenere la leadership della Race di specialità almeno fino agli US Open, visto che Mertens/Kudermetova (quarte in classifica) arriverebbero a 4948 punti trionfando a Cincinnati.