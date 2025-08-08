Equitazione: Shanghai Swans a segno nella Global Champions League di Londra

La nona tappa della Global Champions League 2025 si è conclusa da pochi minuti, in quel di Londra. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara della capitale inglese.

A vincere è stata la formazione di matrice cinese degli Shanghai Swans che, composta da Daniel Deusser (in sella a Otello De Guldenboom e Gangster V/h Noddevelt) e Ben Maher (Point Break e Ginger-Blue), si è aggiudicata il concorso chiudendo col crono di 148.59 con 8 penalità.

Alle loro spalle a completare il podio le line up dei Basel Cosmopolitans, secondi a 145.45 ma con 12 penalità, e i Mexico Amigos, terzi avendo fatto fermare la clessidera a 149.13 anche loro con 12 penalità. Buona prova dei Paris Panthers dell’azzurro Guido Grimaldi (su Gentlema), alla fine in 9a posizione con l’italiano in grado di fare percorso netto nella prima manche e di incappare in sole 4 penalità nel secondo giro.

La classifica generale della Global Champions League 2025 vede al momento ancora in testa i Walkenswaard United, oggi ottavi e con un computo complessivo di 193 punti, davanti alle Cannes Stars, seconde a 187 (oggi quarte), e gli stessi Shanghai Swans, terzi a 187.

Domenica pomeriggio, dalle ore 16.00 italiane, è in programma il Global Champions Tour, la gara individuale che fa sempre parte del massimo circuito di salto ostacoli al mondo.