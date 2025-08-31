Equitazione: sempre Justin Verboomen! Il belga vince anche la gara di Freestyle agli Europei 2025 di dressage

Dopo aver vinto venerdì scorso il Grand Prix Special, Justin Verboomen non lascia: anzi raddoppia. Il belga infatti, agli Europei 2025 di dressage in corso di svolgimento a Crozet, si è preso il titolo continentale anche nella gara di Freestyle.

In sella al suo Zonik Plus, il cavaliere classe 1987 ha incantato tutta la platea presente in territorio francese mettendo a referto uno score di 89.964 % che gli ha consentito di superare nuovamente la danese Cathrine Laudrup-Dufour e la tedesca Isabell Werth, esattamente argento e bronzo come nel Grand Prix Special rispettivamente montando Mount St John Freestyle (89.821 %) e Wendy De Fontaine (88.046 %).

Dopo aver assicurato un paio di giorni fa al Belgio il primo oro della storia del movimento agli Europei, Verboomen compie quindi un passo ancor più storico facendo capire di esser stato davvero il più forte della disciplina nelle sue varie sfaccettature.

A Crozet cala quindi il sipario su questi Europei. La massima vetrina continentale però, dopo quella di luglio riguardante il salto ostacoli e questa di fine agosto riguardante il dressage, tornerà protagonista dal 17 al 21 settembre a Blenheim Palace in Gran Bretagna con la specialità del completo.