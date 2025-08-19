Completo
Equitazione: Italia, i preconvocati per gli Europei 2025 di completo
Dopo la tappa dell’ultimo fine settimana di Nations Cup di completo, svoltasi ad Arville e vinta dalla Germania davanti agli Stati Uniti, con l’Italia 11esima, il comparto tecnico azzurro ha reso noti i nomi dei preconvocati in vista degli Europei 2025.
L’evento continentale si terrà dal 15 al 21 settembre prossimi a Blenheim, in Gran Bretagna, con la pattuglia tricolore pronta a dare il suo massimo per cercare di arrivare il più in alto possibile.
Sono ben 9 i binomi preconvocati per la rassegna, con il taglio finale che avverrà il prossimo 25 agosto e che darà alla fine un elenco di convocati fatto di 6 binomi e 2 eventuali riserve.
Nell’elenco spiccano i nomi di Giovanni Ugolotti, che l’anno scorso ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, e degli esperti Pietro Majolino, Vittoria Panizzon e Alessio Proia. Di seguito la lista completa dei preconvocati:
Daniele Bizzarro / Stormhill Riot
1° graduato dell’Aeronautica Militare Andrea Cincinnati / Cecelia Lad
Assistente capo della Polizia di Stato Andrea Docimo / Tradewinds Alfredo
Graduato dell’Esercito Italiano Pietro Majolino / Vita Louise DH
1° Graduato dell’Aeronautica Militare Vittoria Panizzon / DHI Jackpot
Alessio Proia / Dollar Boy
Carabiniere scelto Arianna Schivo / First Lady de Belheme
Paolo Torlonia / Zinny
Graduato scelto dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti / Duke of Champions.