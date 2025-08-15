Completo
Equitazione, Italia del completo nona dopo il dressage nella tappa di Nations Cup ad Arville. Michael Jung in vetta
Con la conclusione del dressage è entrata nel vivo la quarta tappa della Nations Cup 2025 del concorso completo dell’equitazione, in corso ad Arville, in Belgio: al termine della seconda giornata, riservata ai componenti dei quartetti in corsa per la classifica a squadre, l’Italia è nona.
In testa dopo la prima prova c’è la Svezia con 86,6 penalità, davanti alla Germania, seconda a quota 90,5, mentre completano il podio provvisorio gli Stati Uniti, terzi con 91,5. L’Italia occupa invece la nona piazza a quota 108,0, con gli azzurri che precedono Paesi Bassi ed Austria. Nella classifica individuale guida il tedesco Michael Jung su fischerChipmunk FRH con 21,8.
In casa Italia il migliore è Matteo Orlandi su RLE Limbo Kaiser, 47° con 34,2. Poco più indietro Edoardo Fortini su Cooley Showtime, 63° con 36,3, e Paolo Mario De Simone su Parker D, 73° con 37,5, proprio davanti a Federico Riso su Diabella 10, 74° con 37,6. E’ presente, in gara a titolo individuale, anche Margherita Bonaccorsi su Carlsberg PM, 95ma con 42,1.
CLASSIFICA NATIONS CUP DOPO IL DRESSAGE – ARVILLE 2025
1 Svezia 86,6
2 Germania 90,5
3 Stati Uniti 91,5
4 Australia 92,4
5 Belgio 94,2
6 Gran Bretagna 101,3
7 Polonia 103,9
8 Francia 106,5
9 Italia 108,0
10 Paesi Bassi 110,0
11 Austria 110,7