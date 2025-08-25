Equitazione: in Francia prendono il via gli Europei di dressage 2025

Dopo la rassegna dedicata al salto ostacoli del mese di luglio e prima di quelli di completo, che si terranno in Gran Bretagna a metà settembre, la scena equestre continentale si concentrerà in questa settimana sugli Europei 2025 di dressage.

Il luogo prescelto è Crozet, dal 27 al 31 agosto, per la prima volta nella storia in Francia dove a darsi battaglia fra una ripresa e l’altra saranno ben 63 binomi. In palio 3 titoli: quello a squadre e poi quelli individuali, fra Grand Prix Special e Grand Prix Freestyle.

In totale saranno ben 14 le squadre in gara. Occhi puntati sulla Gran Bretagna, che difenderà il titolo ottenuto nel 2023, ma non solo: attenzione alla temibilissima Germania e alla Danimarca. Oltre a questi tre team, l’elenco prevedrà: Austria, Belgio, Finlandia, i padroni di casa della Francia e poi Ungheria, Polonia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera.

Non vi sarà l’Italia, che però potrà schierare un’individualista: Nathalie Wahlund che monterà Gorklintgards Scorpion. Altre nazioni avranno un solo binomio in gara: Cipro, Lituania, Estonia, Norvegia, Turchia e il Lussemburgo.

Chi la spunterà sui campi di gara transalpini? La risposta nei prossimi giorni, in un Europeo che non mette in palio alcuna quota di qualificazione alle Olimpiadi, ma che potrebbe già fornire indicazioni importanti a livello gerarchico verso Los Angeles 2028.