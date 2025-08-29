Equitazione: il belga Justin Verboomen vince il Grand Prix Special agli Europei di dressage 2025

A Crozet proseguono gli Europei di dressage 2025. Sul campo di gara francese, dopo l’assegnazione del titolo a squadre, andato alla Germania, è stata la volta dell’incoronazione dei binomi in gara nel Grand Prix Special.

La vittoria è andata al belga Justin Verboomen che, in sella a Zonik Plus, ha sfoderato una ripresa da 82.371 % andando a precedere nell’ordine la forte danese Cathrine Laudrup-Dufour, seconda con il suo cavallo Mount St John Freestyle (81.687 %), e una delle favorite della gara ovvero la tedesca Isabell Werth, terza insieme a Wendy De Fontaine (79.027%).

Non vi erano binomi italiani al via in un concorso che complessivamente ha visto 30 binomi gareggiare per andare a caccia delle medaglie.

Domani, sabato 30 agosto, è prevista una giornata di pausa per l’evento che riprenderà domenica 31 agosto con il gran finale dedicato alla prova di Grand Prix Freestyle.