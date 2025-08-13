Equitazione, i convocati dell’Italia per la Nations Cup di completo ad Arville: scelto il quartetto azzurro

L’Italia sarà al via ad Arville, in Belgio, della quarta tappa della Nations Cup 2025 del concorso completo dell’equitazione, la seconda stagionale che vedrà in gara la selezione azzurra: molto nutrito il campo partenti con altre dieci Nazioni schierate con un quartetto.

Gli azzurri, infatti, se la vedranno con Australia, Germania, Stati Uniti, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Francia, Austria, Polonia e Paesi Bassi: sarà un appuntamento importante per la classifica generale, dato che al termine della stagione mancano soltanto le tappe di Lignières, in Francia, e di Boekelo, nei Paesi Bassi.

Il quartetto dell’Italia sarà composto da Paolo Mario De Simone su Parker D, Edoardo Fortini su Cooley Showtime, Matteo Orlandi su RLE Limbo Kaiser e Federico Riso su Diabella 10. In gara a titolo individuale, infine, ci sarà Margherita Bonaccorsi su Carlsberg PM.