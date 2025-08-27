Equitazione, i convocati dell’Italia per gli Europei di completo 2025

Il calendario internazionale degli sport equestri presenterà un settembre a dir poco rovente. Dopo gli Europei di salto ostacoli di luglio, di quelli di dressage che si aprono oggi, il nono mese dell’anno porterà con sé la rassegna continentale di completo.

L’evento sarà in programma dal 15 al 21 settembre a Blenheim, in Gran Bretagna, con i migliori binomi pronti a sfidarsi nei vari round di dressage, cross country e salto ostacoli. Sul campo di gara d’Oltremanica sarà presente anche l’Italia, che ha ufficializzato le scelte tecniche per la kermesse: 6 i binomi selezionali dal direttore sportivo Francesco Girardi, di concerto con il resto dello staff tecnico.

Si tratta di Daniele Bizzarro con Stormhill Riot, Pietro Majolino con Vita Louise DH, Vittoria Panizzon con DHI Jackpot, Arianna Schivo con First Lady de Belheme, Paolo Torlonia con Zinny, e Giovanni Ugolotti con Duke of Champions.