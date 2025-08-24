Equitazione
Equitazione: Harrie Smolders mette la sua griffe sul Global Champions Tour a Valkenswaard
Una vittoria casalinga. L’olandese Harrie Smolders si è aggiudicato la 10a tappa del Global Champions Tour 2025, corsa sul tracciato di Valkenswaard nei Paesi Bassi.
L’acuto del cavaliere classe 1980 in sella al suo cavallo Monaco, già vincitore quest’anno dell’evento di Cannes, è arrivato al termine di un doppio percorso netto coronato dal crono di 41.05 in un jump off ridottissimo a soli due concorrenti, con il belga Nicola Philippaerts (montante Katanga v/h Dingeshof) che nel round di spareggio ha però pasticciato chiudendo a 41.04 ma con 8 penalità.
Terzo gradino del podio appannaggio di un altro dei rappresentanti del Belgio in gara: il fortissimo Gilles Thomas (Qalista DN), che ha completato il suo percorso nel primo round con il tempo di 72.53 e 4 penalità andando a precedere tutti 37 binomi in gara.
In casa Italia non arrivano buone notizie: Emanuele Gaudiano ha infatti chiuso in 23esima posizione (Chalou’s Love PS – 74.35 con 8 penalità), Giacomo Casadei in 30esima piazza (Marbella du Chabli – 76.58 addirittura con 12 penalità).
Nella classifica generale del Global Champions Tour, proprio Gilles Thomas comanda la graduatoria con 241 punti: alle sue spalle a 173 punti il danese Andreas Schou (oggi 4°) e il tedesco Cristian Kukuk (oggi 5°).
Prossima tappa in calendario, sia per il Global Champions Tour sia per la Global Champions League 2025, quella di Riesenbeck – in Germania – dall’11 al 14 settembre.