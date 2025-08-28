Equitazione, Europei dressage 2025: la Germania vince l’oro a squadre. Nathalie Wahlund 41ma nel Grand Prix

Si conclude a Crozet, in Francia, la gara a squadre degli Europei senior 2025 di dressage: al termine del Grand Prix sono state assegnate le medaglie ai tre migliori team e sono stati definiti i 30 binomi qualificati al Grand Prix Special, che domani assegnerà le prime medaglie individuali.

Nella classifica a squadre la medaglia d’oro ed il titolo continentale vanno alla Germania, grazie allo score complessivo di 229.644, davanti alla Gran Bretagna, d’argento con il punteggio totale di 226.785, ed alla Danimarca, di bronzo a quota 223.385.

L’unica azzurra in gara, ovvero Nathalie Wahlund su Gorklintgards Scorpion, si classifica 41ma con il punteggio di 67.857 e non rientra tra i 30 migliori binomi che passano al Grand Prix Special: in vetta alla classifica individuale del Grand Prix chiude la danese Cathrine Laudrup-Dufour su Mount St John Freestyle con 80.823.

CLASSIFICA A SQUADRE

1. Germania 229.644

2. Gran Bretagna 226.785

3. Danimarca 223.385

4. Belgio 220.062

5. Paesi Bassi 218.137

6. Svezia 217.935

7. Portogallo 211.616

8. Polonia 206.969

9. Spagna 206.009

10. Francia 204.146

11. Svizzera 202.484

12. Finlandia 201.755

EL. Ungheria Eliminata

EL. Austria Eliminata