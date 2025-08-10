Equitazione: Christian Kukuk si impone nel Global Champions Tour di Londra

La nona tappa del Global Champions Tour 2025, in quel di Londra, è ufficialmente andata in archivio. Il circuito di salto ostacoli più importante al mondo ha emesso ancora una volta il suo verdetto.

A vincere è stato il campione olimpico individuale di Parigi 2024, il tedesco Christian Kukuk: il cavaliere classe 1990, con il suo Checker 47, ha chiuso con un doppio netto stampando in un ampio jump off – addirittura con 10 concorrenti – il tempo di 40.41 anticipando il rivale britannico Ben Maher, secondo a 40.79 (in sella a Point Break), per soli 38 centesimi, e la sorpresa belga costituita da Niels Bruynseels, alla fine terzo (montante Chacco’s Lando OL) avendo fatto fermare la clessidra a 46.49.

In casa Italia, da registrare c’è il 34esimo posto di un Guido Grimaldi che – su Gentleman – è stato particolarmente falloso: 78.41 nel primo giro con 12 penalità.

Nella classifica generale del Global Champions Tour a comandare c’è al momento il belga Gilles Thomas, oggi, primo con 206 punti (oggi 14esimo). Alle sue spalle il francese Simon Delestre, secondo a 158.2, e il danese Andreas Schou, terzo a 140. Il migliore degli italiani, al netto di Emanuele Camilli che ha già ottenuto la qualificazione per i Playoff di fine anno, per effetto della vittoria ottenuta a Città del Messico, è Lorenzo De Luca: 26esimo con 76 punti.

Prossima tappa del Global Champions Tour e della Global Champions League in programma a Walkenswaard, nei Paesi Bassi, dal 22 al 24 agosto.