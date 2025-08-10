Equitazione, chi sono gli italiani meglio piazzati nei ranking mondiali di salto, completo e dressage

L’ultimo aggiornamento dei ranking mondiali di equitazione, rilasciati a cadenza mensile, risale a giovedì 31 luglio (il prossimo arriverà domenica 31 agosto): l’Italia vanta atleti in top 100 soltanto nel salto ostacoli, mentre sono vi sono azzurri di poco al di fuori nel dressage e nel completo.

Nel salto ostacoli la miglior italiana è Giulia Martinengo Marquet, 37ma con 2066 punti, mentre la graduatoria è comandata dallo statunitense Kent Farrington, primo con 3359, davanti al britannico Ben Maher, secondo a quota 3184, mentre completa il podio il tedesco Christian Kukuk, con 3064.

Nel dressage la prima italiana in classifica è Nathalie Wahlund, 114ma con 1063 punti, mentre davanti a tutti si piazza la britannica Charlotte Fry con 1939, che precede la tedesca Isabell Werth, seconda a quota 1811, ed il belga Justin Verboomen, terzo con 1805.

Nel completo il primo azzurro in graduatoria è Giovanni Ugolotti, 107° con 128 punti, mentre in testa alla classifica si trova il britannico Harry Meade, a quota 588, che precede la connazionale Rosalind Canter, seconda con 550, ed il neozelandese Tim Price, terzo a quota 475.

RANKING SALTO OSTACOLI AL 31 LUGLIO 2025

1 FARRINGTON, Kent USA 3359

2 MAHER, Ben GBR 3184

3 KUKUK, Christian GER 3064

4 GUERDAT, Steve SUI 2975

5 VON ECKERMANN, Henrik SWE 2908

6 VOGEL, Richard GER 2884

7 BRASH, Scott GBR 2812

8 WARD, Mclain USA 2773

9 COYLE, Daniel IRL 2748

10 DELESTRE, Simon FRA 2745

37 MARTINENGO MARQUET, Giulia ITA 2066

38 CAMILLI, Emanuele ITA 2051

52 DE LUCA, Lorenzo ITA 1883

53 GAUDIANO, Emanuele ITA 1877

79 BUCCI, Piergiorgio ITA 1668

RANKING DRESSAGE AL 31 LUGLIO 2025

1 FRY, Charlotte GBR 1939

2 WERTH, Isabell GER 1811

3 VERBOOMEN, Justin BEL 1805

4 MOODY, Becky GBR 1770

5 HESTER, Carl GBR 1636

6 WANDRES, Frederic GER 1615

7 FREESE, Isabel NOR 1613

8 HEMMER, Katharina GER 1555

9 SYSOJEVA, Sandra POL 1551

10 KITTEL, Patrik SWE 1527

114 WAHLUND, Nathalie ITA 1063

119 TRUPPA, Valentina ITA 1060

RANKING COMPLETO AL 31 LUGLIO 2025

1 MEADE, Harry GBR 588

2 CANTER, Rosalind GBR 550

3 PRICE, Tim NZL 475

4 MARTIN, Boyd USA 452

5 MCEWEN, Tom GBR 408

6 COLLETT, Laura GBR 380

7 TOWNEND, Oliver GBR 368

8 UPTON, Bubby GBR 342

9 LISSINGTON, Samantha NZL 334

10 JACKSON, Tom GBR 321

107 UGOLOTTI, Giovanni ITA 128

137 MAJOLINO, Pietro ITA 110

194 GOLDSCHLAG, Sarah Giulia ITA 80