Enric Mas chiude in anticipo il suo 2025. Una tromboflebite ferma lo scalatore spagnolo

Arriva, come un fulmine a ciel sereno, la notizia di una importante defezione in casa Movistar Team. Un problema di natura fisica pone infatti fine in anticipo alla stagione agonistica di Enric Mas. Il corridore iberico dovrà infatti rinunciare all’imminente Vuelta a Espana e a tutto il programma di corse che caratterizzano la parte conclusiva del 2025.

Lo scalatore spagnolo è infatti costretto ad adottare la drastica decisione a causa di una tromboflebite alla gamba sinistra, probabilmente di origine post-traumatica, emersa dopo alcune visite mediche alle quali il trentenne si è sottoposto negli scorsi giorni, a seguito del ritiro dal Tour de France proprio a causa di una flebite.

La Movistar ha chiarito la situazione con un comunicato nel quale si specifica che la diagnosi richiede un trattamento specifico. Il corridore dovrà infatti osservare un periodo di riposo ed evitare un’attività fisica intensa: impossibile dunque per Mas proseguire la stagione e, ovviamente, essere al via della prossima Vuelta a España.

La formazione iberica perde certamente una pedina importante nel suo scacchiere tattico. Mas si è spesso comportato in maniera egregia nel terzo grande Giro stagionale e, per ben tre volte (2018,2021 e 2022) ha conquistato il secondo posto in classifica generale battuto solamente da Simon Yates, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Nell’edizione del 2024, lo scalatore spagnolo ha chiuso le tre settimane di corsa in terza posizione.