Emma Raducanu cambia ancora allenatore: Francisco Roig prende il posto di Petchey

Si apre un nuovo capitolo per Emma Raducanu, che ha scelto Francisco Roig come nuovo allenatore dopo la positiva collaborazione degli ultimi mesi con Mark Petchey. Quest’ultimo sarebbe stato obbligato a lasciare vacante il suo incarico per via di impegni presi come commentatore televisivo, ma rimarrà comunque in contatto con il team della giocatrice britannica in qualità di consigliere.

La numero 33 al mondo ha trovato finalmente una buona continuità nel corso di questa stagione, raccogliendo alcuni risultati di rilievo come i quarti di Miami e la recente semifinale a Washington dopo i tanti problemi del triennio 2022-2024. Raducanu sembra aver imboccato la strada giusta, a quasi quattro anni di distanza dal suo clamoroso exploit della vittoria agli US Open dalle qualificazioni (a 18 anni e da numero 150 del ranking).

Vedremo se l’ennesimo cambio di coach avrà dei risvolti positivi sulle prestazioni della 22enne nativa di Toronto, che si affida ad un tecnico con alle spalle una lunghissima esperienza nell’angolo di Rafael Nadal insieme a Toni. Roig ha poi collaborato con Matteo Berrettini da dicembre 2023 a ottobre 2024, mentre a livello femminile aveva seguito per cinque mesi Sloane Stephens ad inizio 2023.