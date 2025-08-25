Tennis
Elisabetta Cocciaretto spreca tante occasioni ed esce subito di scena agli US Open
Finisce con tantissimi rimpianti già al primo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli US Open 2025. La tennista marchigiana è stata sconfitta in due set dalla kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Purtroppo l’azzurra ha sprecato tantissimo, come un doppio break di vantaggio nel primo set e anche un altro nel secondo. Occasioni mancate e che hanno poi inciso sulla sconfitta dell’azzurra.
Pesano moltissimo anche gli otto doppi falli per Cocciaretto, vincendo il 55% dei punti quando ha servito la prima contro 51,9% dell’avversaria. Con la seconda il rendimento è stato totalmente diverso, visto che la kazaka ha vinto il 60% dei punti, mentre l’azzurra il 43%.
Inizio di partita eccezionale di Cocciaretto, che trova subito il break in apertura con un gran dritto vincente. L’inerzia della partita è tutta in favore dell’azzurra, che riesce a trovare il doppio break di vantaggio nel quinto gioco, trovando una risposta profondissima sempre con il dritto. Sembra un primo set ormai in mano a Cocciaretto ed invece succede l’impensabile fino a quel momento. Putintseva recupera uno dei due break di svantaggio nel sesto game ed in quello successivo annulla anche due palle break. La kazaka pareggia i conti nell’ottavo gioco e per Cocciaretto è tutto da rifare. Purtroppo l’azzurra è in totale confusione e nel decimo game sull’ennesima variazione con il back dell’avversaria, la marchigiana perde il controllo e subisce il terzo break consecutivo. Putintseva vince così un incredibile primo set per 6-4.
In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio, anche se nel quarto game Cocciaretto riesce ad annullare due palle break. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel sesto game, con la marchigiana che commette doppio fallo. Cocciaretto, però, ha la forza di rimontare ed ottiene subito il controbreak e poi addirittura il break nel nono gioco. L’azzurra serve per il set, ma perde clamorosamente a zero il servizio al termine di un decimo game disastroso. Si va al tie-break, che viene vinto da Putintseva per 7-4, che accede così al secondo turno.