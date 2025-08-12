Dove vedere in tv PSG-Tottenham, Supercoppa Europea 2025: orario, programma, streaming

Tutto pronto per la grande sfida tra Paris Saint-Germain e Tottenham, Supercoppa Europea 2025 di calcio maschile. L’evento si disputerà allo stadio Friuli di Udine mercoledì 13 agosto con fischio d’inizio alle ore 21.00 per l’atteso scontro diretto tra le vincitrici nella stagione agonistica 2024-2025 della Champions League e dell’Europa League.

I parigini vanno considerati i favoriti d’obbligo della vigilia da campioni d’Europa in carica e finalisti al Mondiale per club, anche se l’assenza di Gianluigi Donnarumma tra i pali (non convocato per dinamiche legate al mercato) e la poca preparazione potrebbero rendere più equilibrata la contesa. Gli Spurs, reduci dal trionfo nella seconda competizione continentale, puntano ad un nuovo trofeo affidandosi al portiere italiano Guglielmo Vicario.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di PSG-Tottenham, Supercoppa Europea 2025 di calcio maschile. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in diretta streaming su Sky Go e NOW.

CALENDARIO PSG-TOTTENHAM SUPERCOPPA EUROPEA 2025

Mercoledì 13 agosto

Ore 21.00 PSG vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA PSG-TOTTENHAM SUPERCOPPA EUROPEA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.