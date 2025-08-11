Dove vedere in tv Paolini-Krueger, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini vuole ritrovare un po’ di continuità dopo la crisi delle ultime settimane e sfida Ashlyn Kruger per un posto agli ottavi di finale del WTA 1000 di Cincinnati. La numero 9 del ranking mondiale è reduce dalla rocambolesca e sudata vittoria in due set sulla greca Maria Sakkari, quindi il prossimo obiettivo deve essere quello di centrare il secondo successo di fila e mettere in cascina dei punti importanti in ottica WTA Finals di Riad.

La campionessa in carica degli Internazionali d’Italia occupa al momento il nono posto nella Race e sarebbe ad oggi la prima delle escluse dalla prestigiosa kermesse di fine anno tra le migliori otto tenniste del Pianeta. Paolini affronta martedì 12 agosto (secondo match dalle ore 17.00 italiane) la padrona di casa statunitense Krueger, numero 35 al mondo e 26ma testa di serie del tabellone in Ohio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Krueger, valevole come terzo turno del WTA Cincinnati 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-KRUEGER CINCINNATI 2025

Martedì 12 agosto

Grandstand – Inizio alle ore 17.00

I. Jovic vs B. Krejcikova

A seguire

Jasmine Paolini vs Ashlyn Krueger

PROGRAMMA PAOLINI-KRUEGER CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.