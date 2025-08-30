Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 30 agosto, programma, streaming

Oggi sabato 30 agosto va in scena la seconda giornata dedicata agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: a Bangkok (Thailandia) prosegue la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata con la disputa di due incontri che promuoveranno le prime due squadre tra le migliori otto compagini del Pianeta. Le due vincitrici si affronteranno tra loro nei quarti di finale.

Alle ore 12.00 si alzerà il sipario con il confronto tra Italia e Germania. Le Campionesse Olimpici di Parigi 2024 partiranno con tutti i favori del pronostico dopo il percorso netto compiuto nella fase a gironi, ma Anna Danesi e compagne dovranno stare particolarmente attente alle arrembanti tedesche, che hanno avuto match-point contro la Polonia e che possono contare su individualità di spessore.

Alle ore 15.30, invece, si giocherà il testa a testa tra Belgio e Polonia: le biancorosse partiranno con i favori del pronostico, ma le ragazze di coach Stefano Lavarini dovranno essere ciniche e precise se vorranno avere la meglio sulle arrembanti Yellow Tigers, che possono fare affidamento su una Britt Herbots in grande forma e che possono piazzare il colpaccio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (sabato 30 agosto) ai Mondiali 2025 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play; entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati; prevista la diretta live testuale su OA Sport per entrambe le partite.. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Sabato 30 agosto

12.00 Italia vs Germania – Diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN

15.30 Polonia vs Belgio – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

ITALIA-GERMANIA

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

POLONIA-BELGIO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.