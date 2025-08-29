Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 29 agosto, programma, streaming

Oggi venerdì 29 agosto incominciano gli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: a Bangkok (Thailandia) si apre la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, ci sarà spazio per la disputa di due incontri che promuoveranno le prime due squadre tra le migliori otto compagini del Pianeta. Le due vincitrici si affronteranno tra loro nei quarti di finale.

Alle ore 12.00 si alzerà il sipario con l’avvincente confronto tra Paesi Bassi e Serbia: le balcaniche hanno perso contro il Giappone nelle fase a gironi e dovrebbero fare a meno della stella Tijana Boskovic, ma le Campionesse del Mondo in carica hanno tutte le carte in regola per battere le tulipane in un confronto che si preannuncia decisamente acceso.

Alle ore 15.30, invece, si giocherà il sempre caldo derby asiatico tra Giappone e Thailandia: le nipponiche partiranno con i favori del pronostico dall’alto di una grande difesa e di un’ottima efficienza offensiva, ma le padrone di casa saranno galvanizzate dal sostegno del proprio pubblico e con il loro proverbiale gioco veloce potrebbero fare saltare il banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (venerdì 29 agosto) ai Mondiali 2025 di volley femminile. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Venerdì 29 agosto

12.00 Paesi Bassi vs Serbia

15.30 Giappone vs Thailandia

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.