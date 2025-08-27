Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 27 agosto, programma, streaming

Il Mondiale femminile 2025 di pallavolo entra nel vivo. In Thailandia si gioca la terza e ultima giornata dei gironi E, F, G e H, corrispondente alla sesta giornata del torneo, e il programma promette emozioni: è infatti il momento dei verdetti. Solo le prime due di ogni raggruppamento avanzeranno agli ottavi di finale, le altre dovranno dire addio alla rassegna. Alcune squadre sono già certe della qualificazione e giocano per il primato, altre invece scendono in campo per l’orgoglio e per chiudere con un successo la loro avventura iridata.

In Pool E la partita di cartello è Turchia-Canada (ore 11:00 a Nakhon Ratchasima). Entrambe hanno già staccato il biglietto per gli ottavi, ma la sfida deciderà chi chiuderà al primo posto. La nazionale di Santarelli ha dominato le prime due gare senza lasciare scampo a Spagna e Bulgaria, imponendosi con autorità in ogni fondamentale. Il Canada, pur con qualche sofferenza in più, ha superato le stesse avversarie e ora sogna il colpo grosso contro una delle favorite del torneo. Più tardi, alle 14:30, Bulgaria-Spagna sarà un confronto che non mette in palio nulla in termini di qualificazione ma che vale per il prestigio. Entrambe le formazioni hanno perso le prime due partite, ma le iberiche hanno sfiorato l’impresa contro il Canada e le bulgare restano avversarie ostiche.

In Pool F si parte con Colombia-Messico (ore 11:00 a Chiang Mai), una sorta di spareggio per evitare l’ultimo posto. Entrambe le squadre hanno raccolto solo sconfitte e sono già matematicamente eliminate: vincere significherebbe almeno chiudere con dignità la fase a gironi. Ben diversa la sfida delle 14:30 tra Cina e Repubblica Dominicana, già qualificate e pronte a contendersi la vetta. Le cinesi hanno mostrato qualche incertezza, lasciando due set alle avversarie, ma restano solidissime, mentre le caraibiche hanno impressionato per continuità e potenza. Il girone H vive il suo momento più atteso a Bangkok alle 12:00, con Giappone-Serbia, partita che assegnerà il primo posto. Le nipponiche, organizzate e rapide, hanno superato anche l’ostica Ucraina, mentre le campionesse mondiali in carica hanno passeggiato contro Camerun e Ucraina grazie ai colpi devastanti di Boskovic. In palio c’è il primato e un tabellone più favorevole. Alle 15:30 toccherà invece a Ucraina-Camerun, sfida per l’onore tra due squadre che non hanno più chance ma che proveranno a lasciare un segno positivo.

Infine, la Pool G si chiude a Phuket. Alle 12:00 Kenya-Vietnam, entrambe già eliminate, si giocheranno l’ultima carta per evitare l’ultimo posto. Le africane hanno strappato un set alla Polonia, le asiatiche hanno retto contro gli stessi avversari, ma sono mancate nei momenti chiave. Il match più atteso, però, è alle 15:30 con Polonia-Germania, scontro diretto tra le due qualificate. Le tedesche hanno passeggiato contro Kenya e Vietnam, le polacche hanno ceduto un set in entrambe le gare ma hanno comunque portato a casa i successi decisivi. In questo caso la classifica non è solo un dettaglio: la vincente affronterà agli ottavi il Belgio, la perdente incrocerà l’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di mercoledì 27 agosto ai Mondiali 2025 di volley femminile.

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercoledì 27 agosto

11.00 Turchia vs Canada (Pool E, a Nakhon Ratchasima) diretta streaming VBTV

11.00 Colombia vs Messico (Pool F, a Chiang Mai) diretta streaming VBTV

12.00 Giappone vs Serbia (Pool H, a Bangkok) diretta streaming VBTV

12.00 Kenya vs Vietnam (Pool G, a Phuket) diretta streaming VBTV

14.30 Bulgaria vs Spagna (Pool E, a Nakhon Ratchasima) diretta streaming VBTV

14.30 Cina vs Repubblica Dominicana (Pool F, a Chiang Mai) diretta streaming VBTV

15.30 Ucraina vs Camerun (Pool H, a Bangkok) diretta streaming VBTV

15.30 Polonia vs Germania (Pool G, a Phuket) diretta streaming VBTV