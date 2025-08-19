Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Losanna: orari, programma gare, streaming

Mercoledì 20 agosto andrà in scena la tredicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica che sta per vivere le sue fasi conclusive. Appuntamento a Losanna (Svizzera) a partire dalle ore 19.30 per una serata assolutamente imperdibile: si tratta del penultimo evento prima delle finali previste settimana prossima a Zurigo (sempre in terra elvetica), preludio ai Mondiali che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre.

Quattro italiani di punta saranno protagonisti: Mattia Furlani si rimetterà in gioco nel salto in lungo a livello internazionale, fronteggiando rivali di riferimento come il greco Miltiadis Tentoglou, l’australiano Liam Adcock e il giamaicano Wayne Pinnock; Leonardo Fabbri punterà ad andare nuovamente oltre i 22 metri nel getto del peso e, oltre a Zane Weir, incrocerà il giamaicano Rajindra Campbell, il neozelandese Tom Walsh e ben cinque statunitensi; Lorenzo Simonelli sarà chiamato a rilanciarsi sui 110 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League che si disputerà mercoledì 20 agosto a Losanna. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 20.00; in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale dalle ore 19.30.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LOSANNA

Mercoledì 20 agosto

19.30 Getto del peso maschile

19.43 Tiro del giavellotto femminile

20.04 400 metri femminile

20.05 Salto con l’asta femminile (non valido per la Diamond League)

20.11 800 metri femminile

20.23 110 ostacoli

20.25 Salto in alto femminile

20.29 3000 siepi femminile

20.49 200 metri femminile

20.50 Salto in lungo maschile

20.55 5000 metri maschile

21.14 100 ostacoli

21.23 800 metri maschile

21.32 400 ostacoli maschile (non valido per la Diamond League)

21.40 100 metri maschile

21.52 4×100 femminile (non valido per la Diamond League)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE LOSANNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.30.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE LOSANNA

Mercoledì 20 agosto

19.30 Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri, Zane Weir

20.23 110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

20.50 Salto in lungo maschile: Mattia Furlani