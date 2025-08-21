Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Bruxelles: orari, programma, streaming

Venerdì 22 agosto andrà in scena la quattordicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica che si avvia verso le sue battute conclusive. Appuntamento a Bruxelles (Belgio) a partire dalle ore 18.36 per una serata assolutamente imperdibile: si tratta dell’ultimo evento prima delle finali che si disputeranno settimana prossima a Zurigo (Svizzera), preludio ai Mondiali in programma a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre.

L’Italia sarà presente con sei atleti: Roberta Bruni si cimenterà nel salto con l’asta, Ayomide Folorunso sarà impegnata sui 400 ostacoli, Marta Zenoni correrà i 1500 metri, Marco Fassinotti scenderà in pedana per la gara di salto in alto, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu saranno coinvolti sugli 800 metri (non validi però per la Diamond League).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League che si disputerà venerdì 22 agosto a Bruxelles. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 20.00; in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale dalle ore 18.30.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE BRUXELLES

Venerdì 22 agosto

18.29 Salto in alto maschile

18.36 Getto del peso femminile

18.50 Lancio del disco maschile

19.34 Salto con l’asta femminile

19.36 800 metri maschile (non valido per la Diamond League)

20.04 400 ostacoli femminile

20.11 1500 metri femminile

20.19 Tiro del giavellotto maschile

20.22 200 metri maschile

20.29 3000 siepi maschile

20.42 Salto triplo femminile

20.45 100 metri femminile

20.51 5000 metri femminile

21.13 1500 metri maschile

21.26 Miglio con siepi femminile (non valido per la Diamond League)

21.41 400 metri maschile

21.52 4×100 mista (non valido per la Diamond League)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 18.20.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES

Venerdì 22 agosto

18.29 Salto in alto maschile: Marco Fassinotti

19.34 Salto con l’asta femminile: Roberta Bruni

19.36 800 metri maschile (non valido per la Diamond League): Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

20.04 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso

20.11 1500 metri femminile: Marta Zenoni