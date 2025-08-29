Dove vedere in tv Italia-Sudafrica, Mondiali rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

La Rugby World Cup femminile 2025 si appresta a mettere in scena il secondo turno della fase a gironi in Inghilterra.Le azzurre scenderanno in campo domenica 31 agosto alle ore 16.30 contro il Sudafrica in una sfida che è decisiva per la corsa al secondo posto e a un biglietto per i quarti di finale.

L’Italia ha perso all’esordio per 24-0 contro la forte Francia, mentre le sudafricane hanno liquidato la pratica Brasile con un netto 66-6. Con le transalpine che appaiono irraggiungibili da chiunque e le brasiliane di un livello troppo basso, sono azzurre e Sudafrica a giocarsi il secondo posto del girone che vale un posto ai playoff. Domenica, dunque, è quasi un ottavo di finale, uno spareggio senza appello. Chi vince, al 99%, va avanti, chi perde dovrà accontentarsi di giocarsi il nono posto finale.

La sfida tra Italia e Sudafrica si giocherà domenica alle ore 16:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport, nonché in diretta streaming su RaiPlay.

CALENDARIO ITALIA

Domenica 31 agosto

Ore 16:30 Italia-Sudafrica – Diretta tv su RaiSport

