Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, Mondiali volley femminile 2025: orario, programma, streaming

È un debutto sulla carta piuttosto “morbido” quello che attende l’Italia di Julio Velasco al Mondiale di volley in programma in Thailandia. La squadra azzurra, oro olimpico in carica e trionfatrice nelle ultime due edizioni della Volley Nations League, va a caccia della sua vittoria consecutiva numero 30 contro una formazione che per la prima volta è riuscita ad ottenere la qualificazione al Mondiale, la Slovacchia.

Per l’Italia è il modo giusto per approcciarsi al palcoscenico iridato, anche perché le azzurre dovranno fare i conti con il nuovo assetto, con Gaia Giovannini o Stella Nervini nel ruolo di titolare visto che la titolare designata in diagonale con Myriam Sylla in banda, Alice Degradi, ha dovuto rinunciare al Mondiale per l’infortunio patito proprio nella finale della Nations League. Velasco non ha voluto disputare amichevoli nel lasso di tempo tra la finale della VNL e il debutto iridato proprio perché queste prime partite, ampiamente alla portata della squadra azzurra, faranno da test probante in vista delle sfide che vedranno l’Italia in campo la prossima settimana nelle gare da dentro o fuori.

Dall’altra parte della rete c’è la Slovacchia, formazione che nel 2003 per la prima volta è riuscita a qualificarsi per la fase finale dell’Europeo e da allora ha partecipato sei volte al torneo continentale ottenendo proprio nel 2023 il miglior risultato di sempre con il decimo posto finale. Le slovacche vantano anche due podi nella European Golden League, il secondo posto del 2016 e il terzo del 2017. Due i precedenti in grandi manifestazioni tra le due squadre, entrambe concluse con la vittoria azzurra: 3-0 nell’Europeo 2019 e 3-1 nell’Europeo 2021. La squadra è allenata da Michal Masek e quest’anno ha vinto tre delle sei gare disputate nella European Golden League fallendo l’accesso alla Final Four.

Il fischio d’inizio è in programma al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle 15.30 di venerdì 22 agosto. La diretta Tv è prevista su Raidue e la diretta streaming sarà disponibile su Raiplay e a pagamento su Volleyballworld.com. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Slovacchia.

CALENDARIO ITALIA-SLOVACCHIA MONDIALE VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 22 agosto 2025 – Phuket Municipal Stadium Phuket

Ore 15.30 Italia-Slovacchia – Diretta Tv in chiaro su Raidue e streaming su Raiplay e VolleyballWorld.Tv

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raidue

Diretta streaming: Raiplay in chiaro, VBTV per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.